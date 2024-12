F1 | Cadillac, Ricciardo e Perez tra i papabili per il 2026

In F1 è ormai stato ufficializzato l’ingresso dell’undicesimo team, ovvero Cadillac. Da capire se la compagine americana deciderà di esordire nel circus in collaborazione con la struttura di Andretti, oppure direttamente con un team proprio. L’esordio di Cadillac avverrà nel 2026, con le power unit Ferrari in attesa che per il 2028 arrivino direttamente i motori GM.

Ma una volta ufficializzato l’esordio in F1, e sciolto la riserva su quale costruttore fornirà i motori al team americano per il biennio 2026-2027, la scuderia statunitense è già al lavoro per quel che riguarda la ricerca dei piloti. Ovviamente essendo un team americano, è ovvio che si punterà ad aver almeno un pilota a “stelle e strisce”. Magari quel pilota potrebbe arrivare direttamente dalla Indycar, dove GM (tramite il marchio Chevrolet) fornisce i motori a diverse scuderie. Oppure direttamente dal WEC, dove Cadillac è impegnata ufficialmente?

Altra opzione per la line-up dei piloti Cadillac per il 2026 potrebbe direttamente arrivare dalla F1, magari ingaggiando due piloti con una grossa esperienza alle spalle. Alla fine del 2025 diversi piloti saranno in scadenza di contratto, ma anche coloro che sono momentaneamente fuori dal circus potrebbero rientrarci dal 2026. E quali potrebbero essere i nomi per Cadillac? Due che recentemente hanno abbandonato la F1: ovvero Daniel Ricciardo e Sergio Perez.

Entrambi i piloti hanno ricevuto il “benservito” dalla famiglia Red Bull, e dopo un anno sabbatico, potrebbero rientrare prepotentemente nel circus. È chiaro che i vertici Cadillac avranno bisogno di piloti con esperienza, ed i due ex orbita Red Bull potrebbero tornar utili sotto questo profilo. Anche se nel 2026 Ricciardo avrà 37 anni, mentre Perez ne avrà 36. Per carità, guardando Alonso verrebbe da dire che l’età non conta in F1, anzi.

Tuttavia bisogna vedere se i due ex Red Bull saranno disposti a tornare nel circus. Oppure intraprendere altre strade nel motorsport. Indiscrezioni hanno addirittura parlato di un possibile interessamento di Perez da parte della Ferrari nel WEC. Mentre Ricciardo potrebbe decidere di tentare la fortuna in Indycar o nella NASCAR. Non c’è nulla di concreto, ma è chiaro che sia Ricciardo che Perez non hanno chiuso definitivamente con le corse!

Un altro pilota che potrebbe rientrare nei piani di Cadillac è Valtteri Bottas, con il finlandese che nel 2025 ricoprirà il ruolo di terzo pilota Mercedes. Oppure piloti che sono stati vicinissimi ad entrare in F1, ma che per un motivo o per l’altro non sono ancora riusciti ad esordire nel circus. Per esempio un nome papabile potrebbe essere quello di Felipe Drugovich, oppure un Theo Pourchaire. Piloti che hanno dimostrato di meritare la F1 per quanto visto nelle categorie minori… Insomma l’arrivo di Cadillac potrebbe riservare delle belle sorprese per quel che riguarda la line-up di piloti. Questo è poco ma sicuro!

Alberto Murador

