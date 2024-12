F1 | Abu Dhabi: libere, McLaren prenota pole, vittoria e titolo

In F1 è iniziato l’ultimo weekend del mondiale ad Abu Dhabi sul circuito di Yas Marina, con la McLaren che mostra già i muscoli nella lotta per il titolo costruttori contro la Ferrari. Le monoposto di Woking non solo hanno monopolizzato le libere con il miglior crono (nelle FP2), ma hanno fatto vedere degli ottimi long run.

Poi come se non bastasse in casa Ferrari dopo esser stati costretti a sostituire il “pacco batteria” durante le FP1 nella power-unit della vettura di Leclerc (dieci posizioni di penalità nel GP di domenica), sono emersi segnali non proprio incoraggianti sul passo gara. La SF-24 ha mostrato di aver problemi di “graining” salvo poi nel finale ritrovare un po’ di ritmo. Ma anche sul giro secco le Ferrari non hanno entusiasmato: quarto Sainz e sesto Leclerc. Pretattica o ci sono difficoltà con l’assetto? Domani nel corso delle FP3 e delle qualifiche i dubbi verranno sciolti per forza di cose…

Poi in quest’ultimo weekend di F1 sorprende la Haas, terza con Hulkenberg e con ottimo passo gara con gomma rossa. Mappatura estrema di motore per la vettura americana, oppure è davvero così in palla la Haas? Buona anche la prova dell’altra vettura statunitense con Magnussen ottavo. Quinta posizione per Hamilton, mentre Russell non è andato oltre la tredicesima piazza. La W15 sembra essere performante con le gomme medie, mentre con le soft sembra essere meno in palla.

A completare la top-ten troviamo Bottas con la Sauber in settima posizione, con Albon in nona e Tsunoda decimo. E la Red Bull? Perez quattordicesimo e Verstappen diciassettesimo. Per la RB20 tanto sovrasterzo, con Max molto animato nei suoi team radio nel sottolineare la vettura nervosa in uscita dalle curve. Ma è chiaro che non è questo il potenziale del team di Milton Keynes… Tra i delusi di giornata ci sono anche i due piloti Aston Martin, con Alonso sedicesimo e Stroll diciottesimo. Il weekend di F1 ad Abu Dhabi riprenderà domani con le terze libere alle ore 10:30 italiane, mentre le qualifiche saranno alle ore 15:00 sempre ore italiane.

FP2 CLASSIFICATION McLaren are looking quick heading into the weekend 💨#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/c4BDuroKHT — Formula 1 (@F1) December 6, 2024

FP1 CLASSIFICATION All the details from the opening session on track 👇#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/bC2VAyjAnV — Formula 1 (@F1) December 6, 2024

Alberto Murador

