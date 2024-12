F1 | Abu Dhabi: Ferrari, Sainz e Leclerc eroici ma non basta

In F1 si è conclusa la stagione ad Abu Dhabi, con la Ferrari che esce sconfitta contro una McLaren difficile da battere nell’ultimo GP a Yas Marina. Tuttavia sono più i lati positivi che negativi quelli da analizzare a Maranello, con un secondo posto nei costruttori che vale un’intera stagione. Una stagione in crescita! La rossa per soli quattordici punti non ha avuto la meglio sul team di Woking…

𝐏𝟐 𝐈𝐍 𝐓𝐇𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐓𝐑𝐔𝐂𝐓𝐎𝐑𝐒' 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒𝐇𝐈𝐏 🏆 A year full of wins, podiums and lots of points. We fought hard right until the end, as a team 👊❤️ Great battle this season, @McLarenF1 🤝 pic.twitter.com/9EWnQIHkqx — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) December 8, 2024

Dopo il GP del Canada la stagione della rossa sembrava compromessa, ed invece Vasseur mantenendo la calma ha invitato i piloti e tutto il team a continuare a lavorare sodo. E la scelta fatta dal francese è stata quella giusta, perchè la Ferrari a distanza di ben sedici stagioni è tornata a lottare in F1 per un titolo iridato all’ultimo GP.

Ok, ha perso contro una McLaren (affidata al solo Norris oggi) forte, senza quasi punti deboli. Ma il Cavallino non ha nulla da rammaricarsi, anzi, l’esito di Abu Dhabi è solo un punto di partenza per il futuro. E per futuro s’intende il 2025, quando a fianco di Leclerc arriverà un sette volte campione del mondo come Hamilton!

Ma in primis un doveroso grazie va a Carlos Sainz, con lo spagnolo che nonostante abbia corso da “separato in casa” da inizio stagione ha dato tutto se stesso anche oggi ad Abu Dhabi, dimostrando il suo enorme attaccamento alla rossa. Lo spagnolo è stato l’unico ad impensierire la leadership di Norris durante il GP facendo tutto benissimo. Ma la SF-24 nulla ha potuto oggi contro la superiorità della McLaren. Chissà, mai dire mai in questa F1, Carlos un giorno potrebbe tornare a vestirsi di rosso…

Ma nonostante tutto il Cavallino conclude un campionato al di sopra delle attese, con un doppio podio finale, cinque vittorie, ed un 2025 da protagonista per la lotta mondiale. Sia per quel che riguarda il titolo piloti che costruttori. Ci sono gli ultimi tasselli da sistemare, ma Vasseur ci sta sicuramente lavorando…

LAP 13/58 Leclerc has got past Hulkenberg and is up to P5! He started P19 😵#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/dO7n0Nd1Cy — Formula 1 (@F1) December 8, 2024

Poi è doveroso spendere anche due parole per la strepitosa prestazione di Charles Leclerc. Il monegasco ha ribaltato un weekend nero, e dopo essere partito dalla 19° piazza era già risalito 8° alla fine del primo giro. La stoffa del campione che Charles ha, ma alla fine il ferrarista si è dovuto “accontentare” di un terzo posto che lascia l’amaro in bocca. A fine GP era evidente la delusione di Leclerc, con la consapevolezza da parte di Charles che il 2025 per la rossa potrebbe essere l’anno giusto. Il monegasco (così come Sainz) ha dimostrato ancora una volta dentro di se l’amore per il Cavallino.

Ora per la F1 è tempo di vacanze (prima i test post GP), e poi un inverno che passerà velocemente, per un 2025 che si annuncia entusiasmante, con quattro potenziali team in grado di competere per il titolo, Ferrari inclusa in questo strepitoso club ovviamente!

Alberto Murador

Follow @albertomurador