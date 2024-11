WEC | Lamborghini abbandona, dietro c’è la crisi di Audi?

Nel WEC l’avventura di Lamborghini è giunta già al termine dopo solo una stagione? Le voci si rincorrono sempre più, manca solo l’ufficialità a quanto pare. A lanciare il tutto è stato il sito dailysportscar.com. La scuderia di Sant’Agata Bolognese pone così fine al programma hypecar, ma anche al programma GT3 (in attesa dell’arrivo della nuova gran turismo per il 2026?).

🚨 Lamborghini is set to leave #WEC as reported by Dailysportscar Full story: https://t.co/fHGnEQROi7 📸 Lamborghini pic.twitter.com/0TJ23spO0J — Hypercar GTP (@Hypercar_GTP) November 6, 2024

Già dalla giornata dei consueti “rookie test” post 8 ore del Bahrain qualcosa non tornava quando il team Iron Lynx (che quest’anno ha gestito l’unica SC63) era iscritto in pista con la Porsche GT3 del team Manthey. Da lì i rumours hanno iniziato a rincorrersi sul possibile addio di Lamborghini nel WEC. E così andrà a finire purtroppo! Tuttavia (per il momento) la SC63 dovrebbe continuare l’avventura nel campionato IMSA per il 2025. Ma anche qui al momento non vi sono conferme ufficiali, i vertici della casa di Sant’Agata Bolognese non hanno rilasciato nessun comunicato ufficiale ad oggi.

Ma cerchiamo di capire cosa poss aver portato i vertici di Lamborghini a prendere questa decisione. Partiamo dal fatto che nel WEC portare avanti un progetto hypercar possa avere dei costi elevati, visto che si parla di un campionato mondiale. Poi mettiamoci pure la regola che dal 2025 nel WEC ogni costruttore dovrà avere almeno due vetture in griglia per partecipare. E quindi costi che crescono ulteriormente, bene.

Inoltre anche la mancanza di risultati in pista di certo non ha aiutato: tanti problemi tecnici con numerosi ritiri nel corso della stagione, ed una vettura che non ha davvero mostrato di essere competitiva nelle otto prove del mondiale endurance disputate dalla SC63. Solamente undici punti conquistati, davanti solo alla Isotta Fraschini. Un misero bottino per una casa che aveva ben altre ambizioni ad inizio di questa avventura nel WEC.

Ma le ragioni di questo abbandono da parte di Lamborghini sono davvero legate solo a questi motivi? Per entrare più nello specifico bisogna sottolineare che Lamborghini fa parte del gruppo Audi-Volkswagen, con il gruppo tedesco che è in una crisi economica senza precedenti (per via delle folli e sciagurate politiche green dell’UE). Stabilimenti prossimi alla chiusura, migliaia di licenziamenti previsti, ed è chiaro che tutto quello che potrebbe risultare superfluo va eliminato: a cominciare dalle attività sportive. E forse ecco che il vero motivo del ritiro di Lamborghini dal WEC sia legato alla crisi che sta duramente colpendo il colosso “Made in Germany”?

Anzi, Lamborghini potrebbe non essere l’unico marchio a fare un passo indietro nel mondo delle corse. La stessa Audi potrebbe decidere di cancellare il programma F1 a poco più di un anno dall’ingresso ufficiale della casa di Ingolstadt nella massima serie a ruote scoperte. E poi c’è uno scenario ulteriore che il gruppo Audi-Volkswagen potrebbe prendere in considerazione: vendere alcuni marchi automobilistici di sua proprietà per cercare di sanare i conti. E tra questi forse potrebbe rientrare anche Lamborghini… e da qui il cerchio andrebbe così a chiudersi. Ovviamente sono tutte solo delle supposizioni, nonchè un pensiero del sottoscritto!

Alberto Murador

Follow @albertomurador