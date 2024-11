In F1 è tempo di annunci: il team Kick Sauber ha annunciato la separazione dai suoi attuali piloti Valtteri Bottas e Guanyu Zhou per la stagione 2025. Dopo un periodo di risultati altalenanti ed un 2024 a quota 0 punti, il team svizzero ha deciso di cambiare rotta, puntando su giovani promesse in cerca di affermazione in F1.

A sostituire i due veterani sarà infatti Gabriel Bortoleto, rookie brasiliano campione di F3 e in testa al mondiale di F2 – affiacanto da Nico Hulkenberg. Questa scelta segna un nuovo corso per Kick-Sauber, che punta a rilanciarsi e a costruire un futuro più competitivo. Bottas, ex pilota Mercedes, ha portato esperienza e stabilità, mentre Zhou ha contribuito con il suo impegno, con la sua professionalità ed una buona crescita.

Tuttavia, il team ha deciso di rinnovarsi per mantenere il passo in una griglia di F1 sempre più competitiva, in cui il talento giovanile è sempre più richiesto.

Bortoleto, classe 2004, arriva con grande entusiasmo e ottime credenziali. Verrà rilasciato alla fine del 2024 dal programma McLaren Driver Development per proseguire con la sua promozione in Formula 1.

Andrea Stella aveva già espresso la sua opinione al riguardo. Non avrebbe ostacolato la crescita e la carriera di Bortoleto nel caso in cui un team fosse stato interessato al pilota brasialiano.

Mattia Binotto, tornato nel paddock come COO e CTO di Sauber ha dichiarato:”Gabriel ha già dimostrato nelle categorie junior di avere le carte in regola per essere un pilota vincente.”

Ha aggiunto:“Siamo molto lieti che diventi un membro del team Sauber e Audi. Insieme a Gabriel, stiamo intraprendendo un viaggio verso il successo e ci evolveremo in una forza unificata per dare forma a una nuova era per Audi nel motorsport. Nico (Hulkenberg) e Gabriel rappresentano la combinazione ideale di esperienza e gioventù, posizionandoci fortemente per il futuro.”

