F1 | Qatar: Piastri agguanta la vittoria nella Sprint Race

A Doha si è disputata l’ultima gara Sprint della stagione, un evento fondamentale in ottica mondiale costruttori, in cui McLaren ha potuto tirare un respiro di sollievo in vista del Gran Premio di domenica.

La strategia del team britannico si è rivelata impeccabile, mostrando un’unità di squadra che gli ha permesso di allungare la corsa al mondiale costruttori contro la Ferrari.

Lando Norris ha mantenuto la prima posizione alla partenza – e per tutta la gara – ma all’ultima curva ha voluto estinguere il debito con il compagno di squadra, sacrificato in Brasile.

Norris ha rallentato strategicamente prima della bandiera a scacchi, cedendo la vittoria a Piastri. Questo gesto ha cementato lo spirito di squadra; squadra che porta a casa punti cruciali: i 15 punti ottenuti potrebbero rivelarsi decisivi nella lotta per il titolo.

Decisivo anche George Russell, che a Las Vegas e nuovamente in Qatar ha giocato il ruolo di ago della bilancia, piazzandosi terzo e separando le McLaren dalle Ferrari.

In questa Sprint, Russell ha attaccato aggressivamente Piastri, tentando sorpassi in diversi momenti, ma senza mai riuscire a chiudere la manovra grazie a una difesa impeccabile dell’australiano.

Carlos Sainz ha compromesso l’avvio con una scodata in curva 1, facendo perdere una posizione a Charles Leclerc, passato da Lewis Hamilton. Leclerc, però, ha regalato spettacolo al giro 13, superando il futuro compagno di squadra in un duello serrato.

Ferrari ha concluso con Sainz quarto e Leclerc quinto; per il team di Maranello sarà decisiva la qualifica per il Gran Premio.

Verstappen si accontenta dell’ottava posizione, avendo avuto problemi al via della Sprint Race. Il compagno di squadra non pervenuto; partito dalla pitlane, ha subito il sorpasso da Colapinto all’uscita, terminando la gara nell’ultima posizione.

Tra i protagonisti, Nico Hulkenberg ha confermato la sua solidità, portando la Haas in zona punti, in vista della lotta alla sesta posizione del mondiale costruttori contro un’Alpine rinata – e un Pierre Gasly costante.