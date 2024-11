F1 | Qatar: Norris si prende la pole sprint

Venerdì sprint in quel di Qatar con Lando Norris che conquista la pole per la ”mini” gara di domani. Secondo post per George Russell, che dopo la vittoria a Las Vegas si dimostra ancora in ottima forma. Solo quarto e quinto posto per le due Ferrari. Il team di Maranello domani dovrà cercare di guadagnare qualche punto alle due McLaren, per tenere vive le speranze mondiali. Sesto posto per il campione del mondo, Max Verstappen.

In casa Red Bull, l’altra faccia della medaglia, Sergio Perez, continua a deludere. Il messicano ancora una volta abbandona le qualifiche già dalla Q1. Al contrario continua a brillare Liam Lawson, sempre più vicino al passaggio in Red Bull. In difficoltà per il secondo weekend consecutivo, Franco Colapinto. Il pilota argentino sembra aver perso un pizzico di fiducia dopo i botti in Brasile.

Domani sarà una gara apertissima. Mina vagante sicuramente George Russell, che potrebbe essere alleato sia di Ferrari sia di McLaren. La scuderia di Maranello è chiamata sicuramente ad un importante lavoro per cercare di rimanere in scia alle due McLaren.