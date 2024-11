F1 | Mazzola: “Con Hamilton la Ferrari farà un salto di qualità”

In F1 il 2025 sarà un anno importante per Hamilton: il sette volte campione del mondo di F1 correrà per la Ferrari. Un sogno che si realizza per il l’inglese quello di guidare per il Cavallino Rampante. Ma Hamilton che rossa si troverà? Riuscirà a lottare per il titolo già al suo primo anno? Tutte domande alle quali non ci sono risposte al momento.

L’obiettivo di Hamilton con la rossa è quello di conquistare l’ottavo titolo ovviamente, per diventare il più vincente nella storia del circus. Ma la scelta di prendere Hamilton da parte dei vertici del Cavallino darà i suoi frutti? È il pilota giusto per far fare quel salto di qualità tecnica alla Ferrari? Secondo Luigi Mazzola si! L’ingegnere (ex Ferrari) intervenuto ai microfoni di Pit-Talk ha ribadito che se Hamilton avrà una monoposto competitiva, tornerà ad essere l’Hamilton visto ai tempi d’oro della Mercedes.

“Per me si, Hamilton farà fare quel salto alla Ferrari. Parto da un presupposto: se la macchina sarà vincente, sarà competitiva per vincere, io penso che Hamilton sarà l’Hamilton che conosciamo. Questo è quello che penso. Nel momento in cui la macchina non dovesse esserlo, e chiaramente lo vedi già adesso, non penso che si metta lì a strapparsi i capelli per cercare di metterla a posto.”

“Anche perchè c’è un 2026 che cambia tutto con il nuovo regolamento; quindi, ho come l’impressione che lui ci sarà. Ma io mi aspetto che la Ferrari ci sia, quindi penso che Hamilton potrebbe essere effettivamente un valore aggiunto. E comunque abbiamo un Leclerc lì, mi sembra che si sia fatto le ossa, facendo qualche passo in avanti anche per poter poterlo vedere come campione del mondo. La coppia non è male. Nel caso di una macchina competitiva sarà una coppia di piloti molto forte.”

Tuttavia per Hamilton non sarà semplice il confronto con Leclerc. Il monegasco oltre ad essere “affamato” di vittorie in F1, è ancora a caccia del suo primo titolo. Mentre Hamilton è già a quota sette. E quindi un Hamilton già appagato ed a fine carriera potrebbe non reggere il confronto con il nuovo team-mate in casa Ferrari.

Alberto Murador

