F1 | Las Vegas: All-In Mercedes e Max campione del mondo

In F1 la notte di Las Vegas ci ha regalato una gara emozionante fin dal primo giro, con colpi di scena da giocatori di poker, incoronando per la quarta volta consecutiva Max Verstappen campione del mondo. A portarsi a casa la posta in palio ci pensa la Mercedes con una doppietta che non si vedeva da San Paolo 2022, con lo stesso ordine di arrivo: Russell – Hamilton.

Dopo la pole position conquistata ieri, Russell è riuscito a comandare la gara fin dalla partenza, gestendo perfettamente strategia di gara e gomme (grazie anche all’aria pulita davanti). Incognita gomme che ha sconvolto le carte in tavola dei vari piloti regalando a Lewis Hamilton la seconda posizione, dopo una clamorosa rimonta dalla decima piazza. Il passo gara delle frecce d’argento è stato nettamente superiore a quello della Red Bull e della Ferrari, come sottolineato dal secondo stint con gomme Hard di Lewis.

A chiudere il podio c’è Carlos Sainz che permette alla rossa di guadagnare punti in ottica costruttori nei confronti della McLaren, con una buona prestazione Ferrari anche se un po’ diversa dal solito. Di sicuro al di sotto delle attese la prestazione del Cavallino, complice il forte degrado gomme che ha condizionato soprattutto la gara di Charles Leclerc.

Dopo essere entrato in bagarre con Russell per la prima posizione, il monegasco è stato costretto a rientrare ai box solo al nono giro con le gomme medie completamente andate, perdendo diverse posizioni importanti ma riuscendo nel finale ad agguantare la quarta posizione. Leclerc molto furioso al termine della gara con il suo ingegnere di pista per la strategia di gara adottata.

Spirito sereno quello di Max Verstappen che riesce finalmente a mettere le mani sul mondiale piloti 2024 dopo la lunga lotta con Lando Norris. Gara gestita senza grandi rischi e preoccupazioni con una solida quinta posizione. Prestazione deludente, invece, per la McLaren che termina in sesta e settima posizione, regalando punti alla Ferrari nella classifica costruttori. Unica nota positiva il giro veloce di Lando al giro 50 con il tempo di 1:34.876.

Nei primi top 10, da segnalare l’ottava posizione di Nico Hulkenberg che porta punti importanti alla Haas cosi come Yuki Tsunoda in RB. Chiude la decima posizione Sergio Perez, dopo esser partito dalla 15 casella. Ora la F1 tornerà nuovamente in pista la prossima settimana in Qatar sul circuito di Lusail.

Gian Maria Ausanio