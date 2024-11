F1 | Brasile: Verstappen vince il folle GP ad Interlagos!

In F1 si è concluso un weekend pazzo, folle, quello del Brasile. Max Verstappen, partendo dalla 17° posizione ha fatto una gara pazzesca, riuscendo a vincere il GP del Brasile davanti alle due Alpine. La scuderia francese, aiutata da una buona dose di fortuna fin dalla mattinata di oggi è riuscita a mettere due piloti sul podio, conquistando punti importantissimi per la classifica costruttori.

È stata una gara di F1 caratterizzata dal caos sin dall’inizio. Durante il giro di formazione Stroll ha distrutto la sua ala anteriore picchiando contro il muro, e invece di ritornare in pista, il canadese ha deciso di andare a insabbiarsi, bloccando la macchina e costringendo la direzione gara ad abortire la partenza. Norris arrivato alla sua piazzola, invece di fermarsi ed aspettare il ritorno in pista dei meccanici, ha deciso di fare un nuovo giro di formazione, con lo stupore degli altri piloti, che però alla fine l’hanno seguito. Conclusione? I primi 5 sono stati messi tutti sotto investigazione, e la decisione dovrebbe essere presa in serata.

Alla partenza, quella buona, tutto fila liscio, con Russell che riesce a prendere la posizione su Norris, e Verstappen che guadagna 10 posizioni in meno di 20 giri. Il caos torna a far da padrone al giro 27, quando Hulkemberg fa un testacoda, piantando la sua monoposto, provocando l’ingresso in pista della Safety Car. Oltre il danno anche la beffa per Nico, perchè degli addetti alla pista decidono di “aiutarlo” spingendo la macchina di nuovo in pista, provocando così la squalifica del pilota tedesco. Maylander guiderà per pochi giri, perchè Colapinto, nel tentativo di riprendere il gruppo di testa, chiede troppo alla sua Williams, distruggendo la monoposto in un contatto con le barriere e provocando una bandiera rossa.

Un weekend pieno di bandiere rosse tra qualifica e gara. Appena otto giri dopo la ripartenza della gara è tornata in pista la SC, provocata dall’uscita di pista di Sainz che distrugge la monoposto che poche ore prima i meccanici avevano riparato. Buona la gara dell’altra Ferrari di Leclerc che chiuso in 5° posizione davanti alle due McLaren di Norris e Piastri che però ha dovuto scontare una penalità di 10″.

Ottima la prestazione della Mercedes, con Russell che dopo lo stop forzato non riesce a superare l’Alpine di Gasly. Buona anche la gara di Hamilton, che dopo una delusione nella mattinata di oggi, è riuscito a risalire fino alla 10° posizione.

Il Brasile, anche quest’anno ci ha regalato tante sorprese, tra l’asfalto nuovo e la pioggia, che hanno favorito Max e allontanando sempre di più Norris dal sogno di vincere il mondiale costruttori. Verstappen ha fatto capire anche oggi perchè è un tre volte campione del mondo di F1!

RACE CLASSIFICATION Max Verstappen's performance will live long in the memory#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/tJ8Hu3UVcA — Formula 1 (@F1) November 3, 2024

Federico Barbara