F1 | Brasile: Male la Ferrari! Sainz a muro e Leclerc solo quinto

In F1 è stato un weekend da dimenticare quello del GP del Brasile per la Ferrari. Fin dall’inizio delle prime libere si era intuito che questa non era una pista sulla quale la monoposto del Cavallino potesse esprimere tutto il suo potenziale. Ma la realtà è stata ben peggiore delle aspettative. Sicuramente non c’era la velocità per riuscire a vincere o quanto meno per salire sul podio. Ma anche la fortuna non ha sicuramente favorito la Rossa.

Le prestazioni viste su pista asciutta il venerdì, avevano fatto sperare i piloti nella possibilità di poter battagliare con le McLaren e la Red Bull di Max, ma così non è stato sia nella Sprint Race che nella gara di oggi. A peggiorare il tutto è stata la pioggia, che ha portato Sainz a sbattere contro le barriere nella mattinata di domenica, ed ha impedito a Charles di andare oltre la quinta posizione.

A nulla sono valsi gli sforzi immani dei meccanici Ferrari per riparare la macchina di Carlos, che è partito dalla pit-lane, e non è riuscito mai ad andare oltre la 13° posizione, prima di schiantarsi nuovamente contro le barriere. Un fine settimana da dimenticare per lo spagnolo, che non si è neanche lontanamente avvicinato alla prestazione vista in Messico appena sette giorni fa. La F1 è così, da un weekend all’altro tutto può cambiare, così come successo appunto in Brasile.

Vedendo la pessima performance dello spagnolo, potremmo definire “positivo” il weekend di Charles, che alla partenza della gara è riuscito a prendere la posizione su Liam Lawson. Il monegasco è stato per circa venti giri incollato all’Alpine di Ocon, provando più volte il sorpasso, senza mai riuscirci. Mentre Max, arrivato alle sue spalle non ha aspettato altro che un suo errore per prendergli la posizione e filare via. A sottrarre ogni speranza di arrivare quanto meno sul podio in Brasile, ci hanno pensato da lì a poco gli strateghi della Ferrari. Leclerc ha chiesto via radio di fare pit-stop appena hanno un buon gap che gli permetta di evitare il traffico. E che hanno fatto al muretto?

Gli dicono di rientrare al giro seguente, mettendolo dietro a Bearman e Hamilton, vanificando ogni possibilità di fare undercut sulle Alpine. A nulla sono valse le altre bandiere rosse e le safety car, con Charles che ha chiuso in sesta posizione davanti alle due McLaren.

L’unico aspetto positivo, che la scuderia italiana può trarre da questo GP del Brasile è il buon passo gara, che a sorpresa di tutti, Leclerc ha avuto sul finale, riuscendo a mantenere sia Piastri che Norris dietro. Nonostante le due monoposto color papaya avessero un’ala anteriore molto più carica rispetto a quella montata dalla Ferrari, quindi in teoria più performante in condizioni di pista bagnata.

A Maranello bisognerà ripartire bene, dopo la batosta di oggi. Il campionato sta per terminare, e la scuderia diretta da Andrea Stella ha allungato nei confronti della rossa, se pur di poco, il suo distacco dalla Ferrari nel classifica costruttori. Il sogno di tornare a essere i campioni del mondo di F1 nei costruttori si sta allontanando.

Federico Barbara