F1 | Las Vegas: Russell conquista la Pole Position

La Formula 1 sbarca a Las Vegas ed è subito spettacolo. Dopo aver dominato tutte le sessioni di prove libere, la Mercedes con Russell conquista la pole position, mentre per uno sbaglio Hammilton si deve accontentare del 10° tempo. Ottima la prestazione della Ferrari, con Carlos che per 98 millesimi non è riuscito a conquistare la prima posizione. Buon tempo anche per Leclerc che scatterà dalla 4° posizione, dietro a un “Super” Gasly che è riuscito a fare un miracolo con la sua Alpine.

Verstappen non riesce a fare meglio del 5° tempo, ma può ritenersi soddisfatto, riuscendo a rimanere davanti a Norris. La McLaren ha faticato molto e forse l’ala posteriore portata in America non è quella giusta, o meglio, non può più usare quell’ala che si fletteva tanto nei rettilinei e che gli ha permesso di fare la differenza in tanti circuiti, dopo il divieto introdotto dalla FIA.

Un disastro, annunciato, quello di Stroll e Perez. Il pilota Canadese è riuscito a effettuare un solo giro di pista nel Q1, dopo un lavoro enorme dei meccanici che hanno dovuto sostituire tutto il sistema d’accensione della sua monoposto, che si era spenta in rettilineo nelle FP3 causando la fine anticipata dell’ultima sessione di prove libere. Mentre Perez, come ormai d’abitutine, è stato il primo a non accedere al Q2. Gli altri eliminati sono Alonso, Albon, Bottas e Stroll.

Non ci sono più parole per descrivere il disastro, la sfortuna, la catastrofe della Williams. Ancora una volta, la scuderia diretta da James Vowles si ritrova ad avere una macchina totalmente distrutta, dopo il crush di Colapinto nell’ultimo giro del Q2. Un errore del pilota, che mette in seria difficoltà la squadra che è prima nella classifica “Distruttori”. Se gli uomini in blu erano riusciti a ricostruire pezzo dopo pezzo, con turni di 24 ore non-stop le due monoposto dopo il GP del Brasile, questa volta sarà molto difficile. Sia per i costi che per il morale di tutta al Williams. Gli eliminati in Q2 sono Ocon, Magnussen, Zhou, Colapinto e Lawson.

Domani mattina alle 7, ora Italiana, scatterà il GP di Las Vegas che sarà una gara apertissima. Potrebbe essere anche il weekend in cui Max Verstappen diventerà per la 4° volta consecutiva campione del mondo. A Max sarà sufficiente tagliare il traguardo davanti a Norris per aggiudicarsi il titolo, che sarebbe suo anche se entrambi non arrivassero alla zona punti.