F1 | Brasile : Piastri conquista la pole sprint, terzo Leclerc

Terzo weekend di fila con la F1 in scena ancora in America, questa volta in Brasile. Venerdì che inizia con prove libere abbastanza incerte, con Norris in prima posizione seguito da Russell e Bearman. Il giovane pilota, futuro titolare Haas, è sceso in pista per sostituire l’infortunato Magnussen. Notizia importante che ha visto protagonista Max Versgtappen. L’olandese sconterà 5 posizioni di penalità causa sostituzioni di componenti oltre il limite previsto dal regolamento. Venerdì dedicato, oltre alle FP1, alla qualifica per la gara sprint che si disputerà domani. La qualifica sprint ha visto Oscar Piastri conquistare la pole sprint.

La SQ1 vede subito fuori entrambe le Aston Martin, l’Alpine di Ocon e un po’ a sorpresa il giapponese, Yuki Tsunoda. Prima sessione di qualifiche usata dalla maggior parte dei piloti come un estensione delle prime prove libere. Prosegue la stagione negativa di Zhou, battuto nuovamente da Bottas, autore di un super giro che valevole la SQ2.

SQ2 con diversi colpi di scena. Il primo è l’eliminazione di Lewis Hamilton di soli 0,097 secondi. Fuori con la tredicesima posizione Sergio Perez, ancora in estrema difficoltà. Ennesimo super lavoro da parte di Lawson che guadagna la l’SQ3. Capolavoro di Bearman che conquista anche lui il posto tra i primi dieci. Nell’ultima sessione grande giro di Piastri che si prende la prima fila davanti al suo compagno di squadra. Terzo posto per Leclerc. Solo quarto Verstappen che domani dovrà cercare di recuperare posizioni per permettere a Norris di guadagnare il meno possibile.

Prossimo appuntamento domani alle 15.00 con la gara sprint.