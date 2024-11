F1 | Brasile: Norris vince la Sprint Race grazie a Piastri

In F1 è andata in scena la Sprint Race sul circuito di Interlagos, con Norris alla fine vincitore della corsa breve davanti al team mate Piastri e Verstappen con la Red Bull. Quarta e quinta le due Ferrari con Leclerc davanti a Sainz. Ma andiamo con ordine: al via le posizioni di vertice sono rimaste invariate, con Piastri leader della corsa, con subito dietro Norris, Leclerc e Verstappen. Con i tre alle spalle dell’australiano tutti con DRS, ma senza sorpassi in pista.

La svolta è arrivata nel finale della corsa, quando Leclerc per via di un errore ha perso il DRS nei confronti delle McLaren, perdendo ritmo e diventando facile preda di Verstappen, con l’olandese che si è liberato del ferrarista all’inizio del 18° giro. L’olandese della Red Bull (forse) se fosse riuscito a superare prima il monegasco si sarebbe giocata la vittoria della Sprint, considerando il buon ritmo tenuto nella parte finale della gara.

Poi nel corso del 22° giro il muretto box della McLaren ha ordinato a Piastri di cedere la posizione a Norris, visto anche il buon vantaggio dei due piloti “papaya” nei confronti di Verstappen e di Leclerc. Giusto il tempo di fare lo “switch” tra i due McLaren prima che entrasse la VSC nel giro successivo per via della Haas di Hulkenberg ferma in curva 10 a bordo del tracciato.

Nel giro finale viene tolto il regime di VSC, con le posizioni però rimaste invariate con Norris trionfatore davanti a Piastri e Verstappen. Ma proprio l’olandese della Red Bull è sotto investigazione per aver infranto il “delta time” nel corso della VSC. Ci saranno altre penalità per Max dopo il 20″ del Messico?

UPDATE: Stewards are investigating Max Verstappen for a Virtual Safety Car Infringement #F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/sCO26Uo7mt — Formula 1 (@F1) November 2, 2024

Ferrari quarta e quinta appunto con Leclerc davanti a Sainz, con una SF-24 che è andata in sofferenza con le gomme negli ultimi giri della Sprint. In previsione della gara lunga di domani è un campanello d’allarme in casa Ferrari. Considerando il fatto che la gomma media è quella che verrà utilizzata nella prima fase del GP.

Continuando a scorrere la classifica, tra gli ultimi piloti a punti troviamo Russell sesto con la Mercedes. Settimo un ottimo Gasly con l’Alpine. Ottavo Perez con l’altra Red Bull. Il messicano come in Messico si è reso protagonista di un bel duello con il “rivale” Lawson… Top ten (ma fuori dai punti) per Albon, davanti ad Hamilton con l’altra Mercedes. Da segnalare che in F1 continua il momento no dell’Aston, con Alonso e Stroll a chiudere il gruppo dopo essere partiti dalla pit-lane. Alle 19 ore italiane andranno in scena le qualifiche per il GP vero e proprio.

AGGIORNAMENTO: 5″ di penalità inflitti a Verstappen da parte dei commissari per un’infrazione in regime di VSC, per non aver rispettato il “delta time” nel corso del 24° giro. Di conseguenza l’olandese della Red Bull è scivolato al quarto posto, con Leclerc che sale terzo. Ora Norris si porta a -44 dall’olandese.

LAP 24/24 (END OF RACE) This is the order they crossed the line 👀 #F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/xZFwJx8tjX — Formula 1 (@F1) November 2, 2024

Alberto Murador

Follow @albertomurador