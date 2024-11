F1 | Brasile: Norris in pole tra le bandiere rosse, male Verstappen

In F1 sono andate in scena le qualifiche del GP del Brasile. E tra interruzioni, bandiere rosse, incidenti alla fine è stato Norris a conquistare la pole. Per l’inglese non poteva andare meglio, con Verstappen clamorosamente eliminato in Q2 per via di una bandiera rossa esposta per l’incidente di Stroll a 46″ dalla fine della sessione. E con la penalità di cinque posizioni l’olandese scatterà 17°! Ma forse in aiuto di Verstappen oltre alla pioggia potrebbero esserci delle posizioni guadagnate. Il motivo? Diversi piloti potrebbero partire dalla pit-lane, con tanti incidenti che hanno coivolto in ordine questi piloti: Colapinto, Sainz, Stroll, Alonso ed Albon. Anzi, non c’è nemmeno la certezza che tutti i piloti potranno essere al via del GP alle ore 16:30 italiane.

Dietro a Norris, si è piazzato Russell con la Mercedes, mentre Hamilton è stato eliminato in Q1! Terzo uno strepitoso Tsunoda, con il giapponese che ha preceduto Ocon e l’altra Racing Bulls di Lawson. Solo sesta la Ferrari di Leclerc, mentre appunto Sainz partirà indietro con l’altra rossa. Settimo Albon, davanti a Piastri, Alonso e Stroll. I due Aston Martin riusciranno ad essere al via del GP? Indietro anche la seconda Red Bull, con Perez che scatterà 13°. Ultimi GP in F1 per il messicano probabilmente…

Q1: Verstappen davanti a tutti, a muro Colapinto!

È stato Verstappen il più rapido in Q1, rifilando oltre 0″5 ad un ottimo Albon con un altrettanto straordinaria Williams. Peccato per l’altra monoposto del team di Grove, con Colapinto che è andato a muro in curva 1, causando l’uscita della bandiera rossa. Dunque l’argentino eliminato in Q1, assieme ai due inglesi Bearman ed Hamilton. Il pilota Mercedes si è lamentato via radio di una vettura di F1 completamente inguidabile. Gli altri due eliminati sono stati Hulkenberg con l’altra Haas e Zhou con la Sauber.

Tornando a scorrere la classifica terzo si è piazzato Russell, davanti ad Ocon, Tsunoda e Gasly. Solo settima la prima delle due Ferrari con Leclerc, mentre Sainz non è andato oltre l’11° posto. Ottava l’altra Red Bull con Perez, davanti alla McLaren di Piastri. L’altra vettura di Woking si è qualificata per il Q2 per il “rotto della cuffia”, con Norris 15° per meno di 0″2 a discapito di Hamilton.

Q2: Norris al top, Sainz e Stroll a muro. Verstappen eliminato!

Norris qualificato in extremis per il Q2 riemerge, ed ottiene il miglior tempo davanti a tutti. Incredibile a distanza di pochi muniti come le cose possano cambiare in questa F1! Ancora pista da gomme “full wet”; ma poi le condizioni della pista in netto miglioramento costringono tutti i piloti a montare le intermedie. Alla fine l’inglese della McLaren la spunta davanti a tutti, con Alonso e Piastri alle sue spalle. Quarta posizione per Lawson con la Racing Bulls, mentre l’altra vettura di Faenza si è qualifica in 10° posizione con Tsunoda.

Quinto posto per Albon davanti alla Ferrari di Leclerc. Sainz invece è andato a sbattere alla “S” di Senna, con la conseguente eliminazione dal Q3. Bandiera rossa! In ottica costruttori non una bella notizia per il Cavallino. Dietro al monegasco della rossa si è classificato Ocon, davanti a Russell e Stroll(9°). Ma il canadese dell’Aston Martin non farà il Q3 poichè è andato a sbattere nei secondi finali causando un’altra bandiera rossa. Ma soprattutto l’incidente di Stroll ha impedito a Verstappen di migliorarsi, con l’olandese quindi clamorosamente eliminato dal Q3! Max con la penalità partira diciasettesimo! Stesso discorso per l’altra Red Bull di Perez! In casa Red Bull regna sempre più il caos…

Q3: Norris in pole, raffica di bandiere rosse: Alonso ed Albon a muro!

A Norris non poteva andar meglio di così: prima posizione rifilando quasi 0″7 al secondo che è stato Russell con una Mercedes che sembra andar bene sul bagnato. Almeno con Russell appunto. Terza posizione con un ottimo Tsunoda, seguito da un altrettanto redditizio Ocon con l’Alpine. L’ottima performance della Racing Bulls sotto l’acqua è stata confermata anche da Lawson, quinto. Solo sesto Leclerc con l’unica Ferrari superstite in Q3. La rossa sembra aver quasi difficoltà nel mettere in temperatura gli pneumatici.

Settima posizione per Albon, andato anche lui a muro causando una delle due bandiere rosse del Q3. L’altra bandiera rossa è stata causata da Alonso, con lo spagnolo che è andato ad impattare contro le barriere. Solo nono Piastri, con l’australiano che ha commesso un errore nell’ultimo tentativo del Q3.

QUALIFYING CLASSIFICATION The final result from an unbelievable session 👀#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/wvDeMMffIa — Formula 1 (@F1) November 3, 2024

Alberto Murador

Follow @albertomurador