Toyota torna in F1 con Haas, cosa accadrà con Ferrari ?

Dopo oltre un decennio di assenza, Toyota sta tornando in F1, e lo fa con uno dei team più giovani della griglia: la Haas. La notizia della partnership tecnica tra Haas F1 Team e Toyota Gazoo Racing ha scatenato l’entusiasmo degli appassionati e degli addetti ai lavori. Non si tratta solo di un ritorno simbolico ma di un’alleanza strategica che potrebbe ridefinire gli equilibri tecnici del campionato.

Toyota aveva abbandonato la F1 alla fine del 2009 a causa della crisi economica globale, una decisione che aveva lasciato l’amaro in bocca non solo tra i tifosi del marchio giapponese ma anche a tantissimi fan in giro per il mondo a causa dell’abbandono di un vero colosso (poi approdato nelle categorie endurance con vittorie a iosa), noto per il suo impegno e le sue tecnologie innovative. Oggi, con una nuova strategia di partnership, Toyota potrebbe completare una delle più affascinanti storie di ritorno nella storia della Formula 1.

Con il suo comeback, Toyota non intende gestire (almeno per il momento) un team ufficiale, ma si posiziona come un partner tecnico fondamentale per Haas, offrendo il suo know-how in ingegneria e tecnologie avanzate da dedicare a vari aspetti progettuali. È una mossa che mira non solo a migliorare le prestazioni di Haas, ma anche a dare a Toyota un’opportunità di evolversi tecnicamente nel contesto della F1 moderna.

Per Haas, questa collaborazione rappresenta un’opportunità senza precedenti. Dopo anni di lotta per emergere nella griglia, il team americano, guidato fino allo scorso anno da Günther Steiner e ora proprio dal giapponese Ayao Komatsu, potrà beneficiare delle risorse e delle conoscenze di uno dei giganti dell’industria automobilistica. La capacità di Toyota di sviluppare tecnologie avanzate sia fronte motori che per quanto concerne l’aerodinamica, potrà dare a Haas quello slancio tanto atteso per competere con le squadre più blasonate. Certo ci vorrà tempo. Ma l’aspetto più interessante è come questa partnership possa inserirsi nel futuro a lungo termine del team. Con la rivoluzione regolamentare del 2026 all’orizzonte, la collaborazione tra Haas e Toyota potrebbe portare a innovazioni fondamentali, rendendo Haas un serio contendente per la zona alta della classifica.

Tuttavia c’è da considerare un aspetto particolare in tutta questa storia, ovvero l’attuale relazione tra Haas e Ferrari. La nuova partnership con Toyota Gazoo potrebbe complicare questo rapporto, visto che Ferrari attualmente fornisce a Haas non solo le power-unit motori ma anche componenti molto importanti del retrotreno (e le carrozzerie delle Haas sembrano molto spesso delle copie-carbone delle Ferrari, diciamolo!). Sebbene non ci siano indicazioni che la collaborazione con Toyota implichi una nuova fornitura di propulsori, la sinergia tecnologica con un altro grande costruttore potrebbe portare Haas a dipendere meno dalla tecnologia Ferrari o addirittura a considerare un futuro distacco. Molto dipenderà dall’ambito esatto della partnership e dalla capacità di Haas di mantenere entrambe le relazioni vantaggiose.

In una F1 sempre più estrema e sul ciglio di affrontare un’altra rivoluzione tecnica, il matrimonio tra Haas e Toyota appare come una mossa potenzialmente vincente. Il contributo di Toyota non sarà solo una spinta per le prestazioni del team americano ma potrebbe rappresentare una nuova era di competitività per un team che ha sempre lottato per affermarsi e quindi un potenziale nuovo contendente ai vertici (e tanto spettacolo in più). Probabilmente siamo di fronte a un ritorno che va oltre la semplice nostalgia e l’interesse rinnovato dei grandi brand (ricordiamo che per il 2026 sono previsti anche – in ruoli diversi – i ritorni di Honda e Ford) per la F1 è certamente un segnale positivo.