F1 | USA: Verstappen conquista la Sprint Race del Texas

Le monoposto sono tornate in pista, dopo la lunga pausa autunnale, con la terzultima Sprint Race della stagione, che ha visto tornare a vincere Max Verstappen. La Red Bull sembra esser riuscita a risolvere, almeno in parte, i problemi che avevano spento la luce del campione del mondo. Naturalmente, anche negli Stati Uniti la grande differenza l’ha fatta Max. Se il numero 1 vince la mini gara del sabato, con un buon distacco dal secondo e riuscendo a conquistare anche il giro veloce, Sergio Perez non è riuscito neanche ad accedere alla zona punti.

Ottima la gara della Ferrari, che a differenza delle altre scuderia in Texas non ha portato nessun aggiornamento. Nonostante ciò le monoposto del cavallino rampante hanno dato grande spettacolo, con Sainz e Leclerc che nei primi giri hanno ballato un “Valzer”. Dopo aver perso una posizione in partenza Charles si è ritrovato Carlos alle calcagne. Lo Spagnolo è agguerritissimo, e i due si scambiano continuamente sorpassi e contro sorpassi. Il tutto senza che arrivasse un ordine di scuderia.

Alla fine Sainz riesce a passare il compagno di squadra e subito dopo la Mercedes di Russell. Questo non è bastato al “Matador”, che si mette a caccia di Lando Norris, sorpassandolo all’ultimo giro e conquistando il secondo gradino del mini podio della Sprint. Da ritenersi positivo anche il bilancio di Leclerc, che dopo la bagarre col compagno di squadra per poco non è riuscito a prendere anche lui la posizione sulla McLaren numero 4. Ad ogni modo, la Ferrari ha confermato di avere un ottimo degrado gomme almeno con queste condizioni di pista (si è partiti con più di 40 gradi di asfalto), certemente non la Mercedes e forse neanche la McLaren hanno potuto vantare un vantaggio del genere (da capire la Red Bull di Verstappen che comunque ha gestito molto dei suoi 19 giri della sprint).

Deludente la gara di Russell, che era partito molto bene, ma forse – come anticipato – ha chiesto troppo alle sue gomme. Questo ha portato l’inglese a doversi arrendersi alla velocità delle Ferrari, e a rischiare la 5° posizione che per millesimi Hamilton non è riuscito a sottrargli.

La Sprint di oggi ci ha dimostrato come partire davanti sia importante, ma non fondamentale. Il circuito del Texas si presta molto ai sorpassi. L’attesa per la gara di domani cresce sempre di più, con la Ferrari che con una buona strategia e una gara senza intoppi, potrebbe addirittura vincere.