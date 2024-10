F1 | Usa: Norris in pole davanti a Verstappen, poi le Ferrari

In F1 sono andate in scena le qualifiche del GP degli Stati Uniti ad Austin, ed a conquistare la pole è stato Lando Norris, con l’inglese che ha preceduto il rivale per il titolo Max Verstappen. La pole forse era nelle mani dell’olandese, ma l’uscita di pista di Russell con la Mercedes ha costretto i commissari ad esporre le bandiere gialle, neutralizzando di fatto le qualifiche.

Seconda fila per le due Ferrari, con Sainz che ha preceduto Leclerc. Il team di Maranello è sembrato essere più in palla nel passo gara che nel giro singolo. Il primo settore del tracciato di Austin sembra essere il tallone d’Achille della SF-24, ma vedremo come la monoposto si comporterà durante il GP. Quinto Piastri con la seconda McLaren, davanti a Russell con l’unica Mercedes in Q3. Hamilton è stato clamorosamente eliminato (per un suo errore) nel Q1.

Buona la prova di Gasly settimo con l’Alpine, davanti ad Alonso ed Hulkenberg. Solo decimo Perez con la seconda Red Bull. Il messicano è ai suoi ultimi GP in F1? La gara si preannuncia una battaglia a tre tra Red Bull, McLaren e Ferrari, con Mercedes un po’ più attardata…

Q1: Verstappen al top, Hamilton clamoroso: fuori!

Verstappen davanti a tutti nel Q1, davanti a Leclerc con la Ferrari ed ad un ottimo Lawson con la Racing Bulls. Quarto Russell davanti a Gasly con una buona Alpine. Sesto Sainz con l’altra Ferrari, con lo spagnolo che precede le due Haas di Magnussen ed Hulkenberg. Solo nona l’altra Red Bull di Perez, mentre le McLaren sembrano essere un po’ in difficoltà con Norris solo decimo, e Piastri dodicesimo. A dividere i due piloti “papaya” c’è Tsunoda con la seconda Racing Bulls.

Continuando a scorrere la classifica si sono salvate dall’eliminazione in Q1 le due Aston Martin con Alonso 13° e Stroll 15°, con Ocon a dividere i due piloti della “verdona”. Clamorosa e deludente al tempo stesso l’eliminazione di Lewis Hamilton in Q1, per un errore in fondo al rettilineo opposto al traguardo in frenata. Sarà una gara tutta in salita per il sette volte campione del mondo di F1… Tra gli esclusi anche i due piloti Williams, e le due Sauber.

Q2: Verstappen ancora davanti a tutti, Tsunoda eliminato…

Verstappen sembra aver ritrovato quel feeling totale con la Red Bull, con l’olandese ancora il più rapido, rifilando oltre 0″2 a Sainz con la Ferrari. Leclerc con l’altra rossa è quarto, con il monegasco preceduto da colui che sta lottando per il titolo in F1 contro Verstappen: ovvero Norris. Perez quinto dimostra che ad Austin la Red Bull sembra essere tornata al top della competitività. Solo sesto Piastri con la seconda McLaren, davanti a Russell con l’unica Mercedes che si qualifica in Q3.

A completare la top-ten nonchè i piloti qualificati per la Q3 troviamo un ottimo Gasly ottavo con l’Alpine, davanti all’Aston Martin di Alonso e la Haas di Magnussen. Delude Tsunoda che è rimasto escluso dal Q3, così come Hulkenberg con l’altra Haas. Eliminati in Q2 anche Ocon e Stroll. Mentre Lawson non ha effettuato un tempo valido poichè penalizzato per il cambio della power-unit, con il neozelandese partirà dall’ultima fila…

Q3: Russell a muro, bandiere gialle e pole a Norris!

Sarà Lando Norris a partire dalla pole position del GP degli Usa ad Austin. L’inglese partirà in prima fila con il rivale e amico Max Verstappen. Solo pochi millesimi hanno separato i due contendenti per il titolo di F1. Le due Ferrari di Sainz e Leclerc saranno in seconda fila, quindi a posizioni invertite tra loro rispetto alle qualifiche della Sprint Race.

Quinto Piastri con la seconda McLaren, davanti alla Mercedes di Russell. L’inglese nel secondo tentativo del Q3 ha perso il controllo della vettura andando ad impattare contro le barriere, e costringendo i commissari ad esporre le bandiere gialle. Così tanti piloti non hanno potuto completare il secondo tentativo lanciato. Tornando a scorrere la classifica buona la prova di Gasly, settimo con l’Alpine. Il francese ha preceduto Alonso e Magnussen, mentre Perez non è andato oltre la decima posizione per il tempo cancellato nel primo tentativo del Q3 per via dei “track limits”.

Alberto Murador

