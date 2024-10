F1 | USA: Che gara ad Austin! Doppietta Ferrari

Gara straordinaria ad Austin. Charles Leclerc vince il gran premio in terra statunitense davanti a Carlos Sainz che completa di fatto la doppietta Ferrari. Terzo posto per Max Verstappen, ricco di polemiche a causa della penalità inflitta a Norris durante il sorpasso. Nelle retrovie super gara di Lawson a punti nel GP del ritorno in F1. Colapinto continua a guadagnare punti grazie alla decima posizione. Fantastico Russell, partito dalla pit-lane, autore di una grande rimonta che lo vede terminare in sesta posizione. Out nei primi giri a causa di un suo errore Lewis Hamilton.

Gara ricca di sorpassi e di penalità in quel di Austin. Pronti e via, lotta tra Norris e Verstappen che vede però al comando del primo giro Leclerc. Ancora una volta partenza poco efficiente del britannico numero 4, partito in pole. Passo Ferrari straordinario che permette a Leclerc di restare davanti, controllare il GAP dagli inseguitori e, nonostante la sosta, conquistare la vittoria. Ottimo lavoro di Sainz, anche lui ingaggiato nella lotta iniziale. Le prime due posizioni rimangono congelate, dopo i pit, fino al termine. Il duello si sposta alle spalle dei due uomini del cavallino rampante, con Verstappen e Norris ancora a darsi battaglia. Dopo diversi giri in cui il pilota papaya prova il sorpasso, andando fuori pista e guadagnando terreno. Penalità di 5 secondi per il pilota n4 e Max Verstappen a podio.

Nelle retrovie grandi battaglie per i punti. Hulkenberg ancora a punti con la sua Haas, nel gran premio di casa della scuderia. Lawson al ritorno in F1 è autore di una gara magistrale, meglio anche del suo compagno di squadra autore di un testacoda. Prosegue la corsa Franco Colapinto. Il giovane argentino, arrivato per sostituire Sargeant, dimostra tutto il suo talento portando ancora punti per il team e finendo la gara anche davanti al compagno di squadra. Infine, domenica amara per la Mercedes. Le frecce d’argento vedono prima Hamilton in testacoda finire nella ghiaia e rimanerci bloccato, successivamente Russell e bravo a rimanere fino alla sesta posizione.

Prossimo appuntamento in Messico, prossimo weekend. Campionato costruttori super aperto con Ferrari che torna ufficialmente in lotta. Nella classifica piloti ancora al comando Verstappen che si presenta in Messico con diversi punti guadagnati su Norris ed una prestazione ritrovata.