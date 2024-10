F1 | Red Bull: Perez, la gara di casa come passo d’addio

La F1 tornerà in pista tra due settimane circa, con il “back to back” Austin-Messico. Ed è proprio nel corso del weekend messicano che potrebbe esserci un annuncio a dir poco importante per quel che riguarda il futuro di Sergio Perez. Il messicano sembra essere vicino al suo addio alla Red Bull, nonostante un contratto valido per tutto il 2025, e con un’opzione per il 2026. E di conseguenza un addio anche alla F1.

Le recenti parole rilasciate da Helmut Marko al sito Sport.de lasciano presagire ad un licenziamento di “Checo” a fine stagione. Il manager austriaco ha ancora una volta parlato delle performance troppo altalenanti di Perez, ed al tempo stesso Marko ha ribadito il fatto che per restare in Red Bull bisogna essere sempre veloci. Anche se si ha un contratto già firmato ha affermato l’austriaco. Ed a quanto pare il team di Milton Keynes sta già lavorando sulla clausola d’uscita nel contratto di Perez. Con il messicano che potrebbe percepire una bella somma di denaro da parte della Red Bull…

Già nel corso della pausa estiva la posizione di Perez sembrava essere compromessa, ma alla fine i vertici Red Bull (sotto la spinta di Liberty a quanto pare) hanno deciso di rinnovare la fiducia al messicano. Onde evitare clamorose fughe di sponsor nel bel mezzo della stagione, ma anche ad una disdetta dei biglietti al GP in Messico da parte dei tifosi messicani.

Ma una volta che il circus sarà giunto in Messico “Checo” dinanzi ai propri tifosi troverebbe il luogo ed il momento migliore per fare questo importante annuncio. La Red Bull “spingerà” Perez nell’affermare che è un suo ritiro dalla F1, e non un licenziamento vero e proprio da parte della scuderia anglo-austriaca. A 34 anni dopo diverse stagioni in F1, e dopo esser stato vice campione del mondo lo scorso anno alle spalle del compagno Verstappen è forse davvero giunto il momento di lasciare.

I motivi sono più di uno: innanzitutto la consapevolezza di aver a che fare con un team-mate come Verstappen impossibile da battere. Poi la consapevolezza che il sogno di vincere un mondiale in F1 è un’ipotesi sempre più remota, considerando anche il fatto che in questa stagione Perez non è riuscito nemmeno a vincere un GP. E con una Red Bull che non è più la miglior monoposto in griglia le difficoltà del messicano in pista sono emerse ulteriormente. Troppo altalenanti le performance per “Checo” per poter guidare ancora una vettura da mondiale… Tanto vero che “Checo” è solo 8° nella classifica piloti, mentre Verstappen è ancora leader del mondiale!

E ritirarsi ora sarebbe la decisione migliore per il messicano. Prima che la situazione gli sfugga completamente di mano. Per certi versi Perez ricorda molto Ricciardo, con l’australiano che ha detto addio alla F1 dopo il GP di Singapore. O meglio con i vertici Red Bull che hanno “convinto” Ricciardo a fare un passo indietro per far spazio al giovane Lawson. Ed ora la prossima “vittima sacrificale” è Perez appunto. Nell’orbita Red Bull sul fronte piloti è in corso un cambio generazionale, ormai è evidente. E con ogni probabilità in questi ultimi 6 GP saranno Tsunoda e Lawson a giocarsi quel sedile in Red Bull, che ben presto (ahimè) non sarà più di Sergio Perez.

Alberto Murador

Follow @albertomurador