F1 | Zanarini: “Possibile anno sabbatico Verstappen nel 2026”

In F1 è da un po’ di tempo che nel paddock si rincorrono varie voci sul possibile imminente addio, se pur temporaneo, di Max Verstappen alla massima categoria automobilistica. La questione è tornata alla ribalta dopo le scarse prestazioni dell’ultimo weekend, ma il tutto era partito da un’intervista di Russell a Daily Mail nella quale il pilota inglese aveva detto:

“Non mi sorprenderebbe se Max prendesse un anno sabbatico nel 2026 per vedere quale sarà il team migliore. Il 2026 è una lotteria”.

Il riferimento è all’anno della “Rivoluzione”. Il 2026 segnerà l’inizio di una nuova era per la F1, con un nuovo regolamento tecnico. È plausibile pensare che Max, prima di affrontare questa nuova avventura, voglia vedere dall’esterno le novità e gli equilibri. Ricordiamo che le nuove monoposto si caratterizzeranno per il ritorno del fondo piatto e l’introduzione dell’ala mobile anche all’anteriore. Ma si sta discutendo molto anche sulla proposta di rivedere il regolamento sportivo nella parte che riguarda più concretamente le regole da seguire in pista, la ratio che i commissari di gara devono seguire nel prendere le decisioni e più in generale il comportamento richiesto ai piloti.

Un argomento, quest’ultimo, che potrebbe pesare, e anche tanto, sulla scelta di Verstappen. Max è stato penalizzato – aggiungiamo noi giustamente – nel corso dell’ultimo GP con ben 20′ di penalità per quelle stesse manovre che durante questa stagione erano passate più volte inosservate. In più il tre volte campione del mondo ha a suo carico ancora delle ore di servizi sociali da scontare, dopo che ha offeso la sua monoposto durante il GP dell’Azerbaigian. Un ambiente così pesante e opprimente potrebbe spingere realmente il numero 1 a prendersi una pausa. Ma non tutti pensano che questa possa essere una reale possibilità, come l’ex manager e consulente di Alex Zanardi e Antonio Giovinazzi (tra i tanti altri) Enrico Zanarini, che ai microfoni di PitTalk ha detto:

“Questa è un’ipotesi affascinante, ma personalmente la vedo difficile. Verstappen è un pilota giovane e di grande talento, molto concentrato sui suoi obiettivi, e prendere un anno sabbatico potrebbe essere per lui una pausa insostenibile, a meno che non ci siano motivazioni molto forti. Chiaramente, se si verificassero cambiamenti significativi nel team, come l’uscita di Newey, allora le cose potrebbero cambiare. Tuttavia, finchè ha una macchina competitiva e il supporto della squadra, non credo che decida di allontanarsi dal circuito”.

È impossibile che uno come Max decida di prendersi un anno sabbatico. Lui che vive con e per le corse. Lui che guida in F1, ma che è disposto ad alzarsi nel cuore della notte prima di un GP per partecipare ad una gara online. Uno così come può lasciare tutto e andare in pausa?! Verstappen con il suo talento e tanta determinazione è diventato il pilastro di un’intera scuderia, e anche se la Red Bull da due anni si va sgretolando, lui rimane l’unica certezza. Ma un pilota è anche una persona egoista. Se vuole pensare al suo bene e alla sua carriera, dovrà ascoltare il consiglio di suo padre Jos, che da tempo gli chiede di cambiare scuderia.

Se mai Max decidesse di prendersi un anno di pausa, quando si ripresenterà sul mercato piloti, i top team avranno già i sedili completi, al netto di ipotetiche e al momento impensabili rotture. Ferrari ha deciso di puntare sul Leclerc e Hamilton, Mercedes su Russell e Antonelli, e i contratti tra McLaren e i suoi due piloti non scadranno prima del 2027. Quale team deciderà di buttare all’aria anni d’investimento per il campione Verstappen?

A questo punto, l’unica possibilità sarebbe entrare in qualche squadra minore, come farà Sainz dal prossimo anno. Max Verstappen è disposto a ricominciare tutto da zero? E quali garanzie di poter tornare a battagliare per il mondiale esse gli potranno dare? Una scelta tutt’altro che facile quella che Max dovrà fare, anche qualora decidesse di non prendersi alcun anno sabbatico. L’olandese sembra essere tra l’incudine e il martello.

Federico Barbara