F1 | Messico: Sainz vince con Leclerc terzo, il mondiale si riapre!

In F1 è terminato il GP del Messico sul circuito Hermanos Rodriguez con la straordinaria vittoria di Carlos Sainz che domina il GP imponendosi su Norris secondo e Leclerc terzo. Il GP inizia con un ottimo scatto di Verstappen che, dalla seconda piazzola si impone su Sainz alla prima curva. Più in dietro un contatto tra Albon e Tsunoda pone fine alla gara di entrambi e porta in pista la Safety Car. Alla ripartenza Verstappen mantiene la posizione, ma alla prima opportunità con il DRS Sainz si impone al comando iniziando una cavalcata trionfale verso la vittoria.

Verstappen, però, reagisce molto male al sorpasso e, scomponendosi, entra nel mirino di Norris. Qui l’Olandese risponde agli attacchi dell’Inglese con due manovre oltre il limite in curva 4 e 8. La difesa antisportiva del campione del mondo non passa inosservata alla FIA che impone 20 secondi di penalità a Verstappen che sconta alla prima sosta ai box rientrando in 15esima posizione. Leclerc, dalla quarta posizione, approfitta della bagarre per sfilare sia la McLare che la RedBull e conquistare la seconda posizione.

Nel mentre, l’altra RedBull di Perez, già rea di una falsa partenza, viene nuovamente penalizzata per un corpo a corpo troppo vigoroso tra il messicano e Liam Lawson. Intorno al giro 30 dei 71 previsti inizia il valzer dei pitstop al termine del quale Verstappen si ritrova in zona punti occupando la sesta posizione fino al termine della corsa.

Verso la fine della gara si accedono quasi in contemporanea di due duelli, il primo tra le due Mercedes per la quarta posizione che verrà spuntato da Hamilton dopo quasi 10 giri di tentativi. Il secondo invece coinvolge Leclerc e Norris per la seconda posizione. Al giro 63 Leclerc scoda all’ultima curva prima del lungo rettilineo finendo in ghiaia, lasciando così le porte aperte a Norris per la seconda piazza e accondandosi al terzo posto.

Sul finire del GP Leclerc effettua un’ultima sosta ai box per conquistare il punto del giro veloce che combiananto al terzo posto e alla vittoria di Sainz porta la Ferrari al secondo posto in classifica costruttori e porta concretamente sul tavolo le chances di vittoria di un titolo mondiale. La F1 ora tornerà in pista nuovamente il prossimo weekend in Brasile sul circuito di Interlagos.