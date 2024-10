F1 | Messico: libere, Ferrari e McLaren prenotano pole e vittoria

La Ferrari sembra aver iniziato il weekend messicano da dove aveva lasciato quello messicano. Efficacia nei long-run, tempi promettenti e soprattutto costanza hanno caratterizzato le prove libere di Maranello. Seconda sessione che è durata più del previsto, novanta minuti invece che sessanta, a causa del test Pirelli con mescole beta per la prossima stagione.

Più difficile del previsto, dunque, tirare fuori indicazioni precise ma Ferrari sembra essere messa bene, come ad Austin, nelle parti medio-lente del tracciato. Problemi non da poco invece per Max Verstappen che ancora prima della metà della seconda sessione è stato costretto a lasciare la sua vettura per problemi alla power-unit RBPT Honda.

Problemi anche per Russell su Mercedes che la mette a muro praticamente a inizio sessione, provocando una bandiera rossa e perdendo praticamente un’ora e mezza. Ad ogni modo ancora una volta una Mercedes il cui potenziale è indecifrabile.

Da non sottovalutare comunque l’efficacia di Red Bull, dalle telemetrie la migliore nella parte mista anche se non abbiamo potuto verificare questo aspetto in fase di passo gara per i problemi esposti pocanzi. McLaren, invece, appare come la più equilibrata di tutte in maniera complessiva e sembra che al momento, insieme alla Ferrari, siano i principali pretendendi per la pole di domani e per una gara da protagonisti.

Nella prima sessione di prove libere, invece, tanto lavoro di comparazione componenti un po’ per tutti i team e tanti i rookie in pista: da Bearman su Ferrari, a Shwartzman sulla Sauber, da Patricio O’Ward – altro idolo di casa insieme a Sergio Perez – su McLaren ad Andrea Kimi Antonelli sulla Mercedes che ha finalmente riscattato con un’ora di lavoro completa il problema avuto nei suoi primissimi giri delle libere di Monza. Da segnalare un impatto abbastanza violento che ha visto proprio la Ferrari di Ollie Bearman con Alexander Albon (concorso di colpa ma botto violento) che ha fermato per diversi minuti la prima sessione.

Good Sainz for Ferrari this weekend 👏 Carlos tops FP2, with just a thousandth between Oscar and Yuki behind 😁#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/nUFXNRby81 — Formula 1 (@F1) October 25, 2024

George Russell tops a stop-start opening practice in Mexico City 🇲🇽 And – check this – eight different teams in the top eight! 👀 Here’s the full classification 🔽#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/lOfr5LFqxS — Formula 1 (@F1) October 25, 2024



Appuntamento a domani per l’ultima sessione di prove libere e le qualifiche del GP di Città del Messico 2024.