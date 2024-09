F1 | Ufficiale: Bearman al posto di Magnussen alla Haas a Baku

Ora è ufficiale: sarà Oliver Bearman a sostituire lo squalificato Kevin Magnussen in Haas nel GP dell'Azerbaijan a Baku. Per l'inglese si tratterà del suo secondo GP in F1 quest'anno, dopo aver sostituito Sainz alla Ferrari a Jeddah.

La F1 tornerà in pista il prossimo weekend in Azerbaijan a Baku, ed in casa Haas ci sarà Oliver Bearman al posto dello squalificato Kevin Magnussen. Il danese dopo aver perso altri due punti nella sua Superlicenza, aveva esaurito il bonus di 12 punti in seguito al contatto a Monza con l’Alpine di Gasly. Quindi per regolamento il danese è costretto a saltare il prossimo GP di F1 a Baku.

E dunque sarà Bearman a sostituire Magnussen. L’ufficialità è giunta in data odierna direttamente attraverso un comunicato della scuderia americana, anche se la notizia era abbastanza scontata dato che l’inglese ricopre il ruolo di pilota di riserva in Haas. Per Bearman quindi sarà il suo secondo GP da pilota titolare in F1, dato che il classe 2005 ha già sostituito Sainz in Ferrari nel GP d’Arabia Saudita lo scorso marzo.

Per Bearman sarà un’ulteriore occasione per prendere confidenza con una monoposto di F1 in un weekend di gara. Ed a differenza di Jeddah quando l’inglese venne chiamato dalla Ferrari all’ultimo momento, Bearman avrà modo di prepararsi al meglio. Il classe 2005 potrà disputare tutte le sessioni di libere e le qualifiche. Il tutto per familiarizzare il più possibile con la VF-24. Anche se Bearman ha già avuto modo di provare la Haas in ben quattro occasioni quest’anno in altrettante sessioni di FP1.

Ma la cosa più importante per la Haas ma anche per lo stesso Bearman, è il fatto che correre l’intero weekend a Baku potrà aiutare ulteriormente l’inglese della Ferrari Driver Academy in ottica 2025. Nella prossima stagione il britannico sarà titolare in Haas assieme ad Ocon, con la scuderia diretta da Komatsu che avrà una line-up di piloti totalmente rinnovata.

Alberto Murador

