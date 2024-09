F1 | Singapore: Pole di Norris, disastro Ferrari

Lando Norris conquista la pole position del GP di Singapore. Secondo posto per Verstappen, seguito da Lewis Hamilton. Disastro in Q3 per le due Ferrari, autori di un incidente con Sainz e un tempo cancellato per Leclerc.

Lando Norris conquista la pole position del gran premio di Singapore. Secondo posto per super Max Verstappen, autore di un giro super. Terzo posto per Lewis Hamilton. Migliore tra nel Q3 sicuramente Nico Hulkenberg in sesta posizione. Disastro Ferrari, entrambe senza tempo. Le due rosse autrici di un incidente con Sainz e di un errore, con conseguente tempo cancellato per Charles Leclerc. Piastri non perfetto in quinta posizione.

La Q1 subito con duelli al cardio palma, causa miglioramento della pista molto rapido. La Ferrari rischia un po con Sainz e Leclerc, entrambi usciti verso il termine della sessione. Entrambi i ferraristi riescono comunque a superare il taglio senza problemi. Nelle retrovie eliminati Ricciardo, Stroll e Gasly oltre ai due piloti della Stake F1 team, ancora in estrema difficoltà. Nel Q2 si assiste all’ennesimo gran premio in difficoltà da parte di Sergio Perez, eliminato e che domani scatterà dalla tredicesima casella. Buonissimo lavoro di Colapinto, nonostante l’eliminazione. Entrambe le Williams eliminate per meno di 40 millesimi. Ottimo lavoro di Hulkenberg che riesce a rientrare nell’ultima sessione. In difficoltà, nuovamente, le due Alpine che vede anche Ocon nelle retrovie in quindicesima posizione.

Il Q3 vede Norris conquistare la pole position su un ritrovato Max Verstappen . La sessione parte subito con il botto di Carlos Sainz, autore di un errore nel termine del giro di lancio. Macchina molto danneggia per lo spagnolo che potrebbe dover sostituire componenti della usa vettura. Verstappen e Norris fermati proprio dalla bandiera rossa di Sainz, nel momento del primo tentativo. Dubbi sul tempo cancellato all’olandese, reo di aver passato la linea con ancora esposta la bandiera verde.

La gara di domani vedrà dunque i due contendenti al titolo partire in prima e seconda posizione. Nel mondiale costruttori potrebbe essere ancora un duro colpo per la Red Bull, con Sergio Perez che partirà fuori dalla zona punti, in un pista in cui superare è sempre molto complicato.