F1 | Monza: Magnussen esaurisce i punti patente e salterà Baku

Kevin Magnussen, pilota della Haas, sarà costretto a saltare il prossimo Gran Premio d’Azerbaijan a causa di una squalifica di una gara che gli verrà commissionata per aver esaurito i punti patente. Questa decisione è stata presa dopo che il danese ha ricevuto penalità per un incidente con Pierre Gasly dell’Alpine durante il Gran Premio d’Italia a Monza. Magnussen ha tentato un sorpasso all’interno della curva 4, ma ha bloccato la vettura, provocando un contatto con la Alipne di Pierre Gasly. Gli steward hanno stabilito che era colpevole per l’episodio, ritenendo che non avesse guidato in modo “sicuro e controllato”.

Nonostante Magnuessen sia arrivato decimo la traguardo del GP d’Italia a Monza, guadagnando anche un punto per Haas, la penalità ha comportato l’aggiunta di due punti sulla sua licenza, portando il totale a 12. Secondo le regole, un pilota che accumula 12 punti in 12 mesi subisce una squalifica. E tale squalifica verrà scontata (e i punti azzerati) al prossimo round di Baku. E’ la prima volta che questo nuovo format dei punti patente scaturisce in una penalità per un pilota.

Con molta probabilità, il giovane pilota inglese Oliver Bearman prenderà il posto di Magnussen per Baku. Bearman avrà così l’opportunità di accumulare esperienza dopo il suo debutto in Arabia Saudita con la Ferrari ed in vista di un impiego a tempo pieno nel 2025 con il team americano.