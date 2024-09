F1 | Monza: Capolavoro Leclerc! A podio entrambe le McLaren

Charles Leclerc vince il Gran Premio di Monza. Il monegasco porta a casa la prima posizione dopo una gara perfetta, complice anche una grande strategia Ferrari. Quarto posto per Sainz, anche lui con strategia simile a quella del suo compagno di squadra. Secondo e terzo posto per le due McLaren, con Norris ancora una volta che vede persa la vittoria nonostante la pole. Sesto posto per Max Verstappen con una Red Bull ancora in difficoltà.

Gara perfetta da parte di Charles Leclerc, con un ottima gestione gomme. Il pilota numero 16, dopo aver conquistato la seconda posizione al via, complice la brutta partenza di Norris, ha un ottimo passo gara. Grande gara anche di Sainz. Lo spagnolo riesce ad essere vicino al compagno di squadra, riuscendo anche a difendere per diversi giri la sua posizione su Piastri e Norris, permettendo a Leclerc di guadagnare gap fondamentale per la vittoria.

Nelle retrovie, ancora punti per Alex Albon che termina la sua gara in nona posizione. Un punto per Kevin Magnussen autore di diverse lotte, anche con colpi proibiti. Da sottolineare l’ottimo esordio di Colapinto che termina in dodicesima posizione al suo esordio in F1.

Your top 10 after an absolute CLASSIC in Monza 🇮🇹📈#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/c9cLNrftJW — Formula 1 (@F1) September 1, 2024

Prossimo appuntamento a Baku tra due settimane.