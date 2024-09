F1 | Baku: Leclerc conquista la Pole Position davanti a Piastri

Charles Leclerc ha conquistato la sua 4° pole position sul circuito di Baku, con un super ultimo giro in 1:41.365. Il tracciato cittadino più veloce del mondiale è sicuramente una pista che piace alla Ferrari, e dove la casa di Maranello riesce a esaltarsi. La pole di Charles non è una sorpresa, perchè anche durante le prove libere i piloti si sentivano a proprio agio con la vettura. Ottima anche la prestazione di Carlos Sainz, che domani scatterà dalla 3° posizione. Risultati che confermano i miglioramenti visti a Monza, augurandoci che il finale sia simile a quello del GP d’Italia.

Tra i due ferraristi si trova Piastri, che ha mancato il miglior crono per poco più di 3 decimi. Vedendo questo distacco, il suo compagno di squadra sarà ancora più arrabbiato. Si, con se stesso. Infatti Lando Norris “si è escluso” in Q1. Mentre stava per concludere un ottimo ultimo giro, l’inglese ha commesso una piccola sbavatura nel ultimo settore ed “inspiegabilmente” ha deciso di abortire il giro rientrando ai box. Una decisione assurda, perchè avrebbe avuto comunque il margine per accedere al Q2.

Ma l’Azerbaijan ci ha riservato anche molte altre sorprese. Una tra tutte Perez, che sembra essere ritornato in vita e che domani partirà dalla seconda fila, mentre Verstappen si è dovuto accontentare della 6° posizione dietro a Russell. Forse neanche Max riesce più a far fronte alla parabola discendente che la monoposto Red Bull sta attraversando da inizio anno.

Dietro a Max partiranno Hammilton, Alonso, Colapinto e Albon. Il pilota Anglo-Tailandese è stato, suo malgrado, protagonista di una spiacevole “dimenticanza” da parte degli uomini della Williams. Infatti i meccanici non hanno notato che al momneto dell’uscita dal box della monoposto, tra i vari colori che la caratterrizzano c’era un giallo fluorescente.

Quello di un soffiatore utilizzatto per raffreddare il motore. Il pilota è stato costretto a fermarsi all’uscita della Pit Lane e a rimuoverlo da solo, gettandolo a terra. Gli sforzi di Albon non sono stati ripagati, perchè non è riuscito ad andare oltre il 10° tempo, sperando che quella dimenticanza non gli costi cara. Per il momento la Fia sta indagando.