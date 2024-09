F1 | Audi: e se ci fosse Colapinto nei piani di Binotto?

Franco Colapinto ha sorpreso tutti dopo esser andato a punti al suo secondo GP in F1 con la Williams. Il futuro dell'argentino sembra proprio essere nel team di Grove, anche se altre scuderie potrebbero essere interessate al pilota di Buenos Aires. Audi (Sauber) in primis con Binotto, ma anche Mercedes dato che la Williams è il team satellite della casa di Stoccarda...

In F1 tra i rookie che quest’anno hanno avuto modo di partecipare ad un weekend di gara vi è anche Franco Colapinto. L’argentino alla guida della Williams è riuscito ad andare a punti nella sua seconda gara in F1, sorprendendo tutti gli addetti ai lavori. In primis gli uomini del team di Grove, i quali non si sarebbero mai aspettati un inizio così promettente da parte dell’argentino.

Anzi, i vertici della Williams si staranno mangiando le mani in questo momento: pensa se avessero preso la decisione di rimpiazzare Sargeant con Colapinto già prima del GP d’Italia a Monza… Ad ogni modo dopo il piazzamento a punti a Baku per Colapinto si aprono degli scenari interessanti in ottica futura.

Da pilota di F2, il classe 2003 si è ritrovato titolare in una scuderia di F1, dimostrando da subito di meritare un sedile nel circus. Il pilota di Buenos Aires avrà altri 7 GP per mostrare tutto il suo potenziale. Sia ai vertici della Williams, ma anche le altre squadre ovviamente osserveranno da vicino il percorso di Colapinto.

James Vowles è ovvio che non si lascerà scappare il talento sudamericano, ma per il 2025 nel team di Grove i sedili sono già occupati da Albon e da Sainz. Ma già dal 2026 gli scenari potrebbero decisamente cambiare. Nella prossima stagione non c’è nulla di certo, e non è così improbabile che uno tra Albon e Sainz lasci la Williams a fine 2025, chi per un motivo, chi per un altro etc… Dunque per l’argentino si prospetta un 2025 da terzo pilota all’interno della scuderia britannica, per poi chissà tornare pilota titolare nel team di Grove.

Ma oltre alla Williams Colapinto potrebbe interessare anche alla Mercedes dato che la scuderia di Grove è di fatto il team satellite della casa tedesca. Le prestazioni altalenanti di Russell sono un punto di domanda in casa Mercedes, nonostante l’inglese abbia un contratto valido con il team di Brackley sino al 2026. Ma in F1 i contratti sono anche stipulati per essere stracciati d’altronde. E quindi ecco che l’argentino potrebbe essere un’altra scommessa di Toto Wolff dopo quella di Kimi Antonelli.

Ad ogni modo ci potrebbe essere anche un’altra casa tedesca interessata a Colapinto: l’Audi (come riportato da Roberto Chinchero su Motorsport.it). La casa di Ingolstadt entrerà ufficialmente in F1 dal 2026, dato che nel 2025 il team si chiamerà ancora Sauber, con l’ex Ferrari Mattia Binotto alla guida del team.

Vowles team principal della Williams potrebbe “prestare” Colapinto nel team di Hinwil per la prossima stagione (al fianco di Hulkenberg), pur di far maturare ulteriore esperienza in F1 al pilota di Buenos Aires. Ma alla condizione che l’argentino resti sotto la gestione di Vowles e della Williams. E per la prossima stagione è proprio il secondo sedile della Sauber l’unico posto libero rimasto. A meno che l’argentino decida di “accontentarsi” di restare terzo pilota nel team di Grove per il 2025.

Alberto Murador

Follow @albertomurador