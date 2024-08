WEC | Jota: nuovo team ufficiale Cadillac, addio a Porsche

Nel WEC a partire dalla prossima stagione sarà il team Jota a gestire le Cadillac ufficiali. L’annuncio è arrivato nella giornata di ieri, anche se le voci circolavano già da tempo. Mancava solo l’ufficialità tra le due parti appunto, con le V-Series R che saranno portate in pista dalla scuderia britannica. E per regolamento (deciso dalla FIA) dal 2025 nel WEC ogni costruttore dovrà aver un minimo di due vetture in pista, dato che sino a quest’anno ci sarà un unica Cadillac in pista. Fatta eccezione per la Le Mans quando le auto americane erano due.

Dunque il gruppo General Motors continuerà ad essere presente nel mondiale endurance, supportato da un team come quello di Jota che sta dimostrando di essere la miglior squadra privata al momento. Ed anzi, al momento il team Jota risulta essere anche l’unica scuderia vincente nel WEC, con il trionfo avvenuto alla 6 ore di Spa Francorchamps lo scorso maggio.

Ed ora il team Jota potrà fare quell’ulteriore salto di qualità, potendo contare su due vetture ufficiali. Lo sponsor principale della scuderia inglese resterà Hertz, e per quel che riguarda l’annuncio dei piloti bisognerà attendere ancora qualche settimana. Gli attuali piloti che corrono nel WEC con la Cadillac gestita da Ganassi dovrebbero essere tutti confermati. Ovvero Earl Bamber ed Alex Lynn. Poi probabile che anche Will Stevens ed Callum Illott potrebbero venir confermati in squadra. Difficile invece la riconferma di Button e di Nato. Mentre Hanson e Rasmussen potrebbero aver qualche chance in più di restare in Jota nel 2025.

A rimetterci senza ombra di dubbio sarà la Porsche, che vedrà nel prossimo mondiale due 963 in meno in griglia. A meno che non subentri qualche nuova scuderia. La casa di Stoccarda attualmente ha la maggioranza per numero di vetture iscritte nel WEC. Ma con la perdita di un partner importante come Jota, la casa tedesca avrà forse più modo di concentrarsi sulle due 963 ufficiali del team Penske.

Alberto Murador

Follow @albertomurador