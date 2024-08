F1 | Williams, fuori Sargeant e dentro Lawson dalla Red Bull?

La F1 torna in pista il prossimo weekend per il GP d’Italia a Monza, ed in casa Williams potrebbero esserci delle novità importanti sul fronte piloti. Dopo l’ennesimo botto di Sargeant durante le FP3 a Zandvoort, il team principal della scuderia di Grove James Vowles ha ammesso che per l’americano potrebbe esser stata l’ultima esperienza in F1 con la Williams.

In effetti il contributo dell’americano in due stagioni è stato pressochè nullo in Williams, con un solo punto conquistato in ben 37 GP disputati. Ma in compenso sono stati tanti gli incidenti da parte di Sargeant, andando a gravare non poco sulle casse della scuderia inglese. E dopo il botto in Olanda con una Williams che presentava diversi aggiornamenti tecnici, Vowles sembra aver perso completamente pazienza e fiducia nei confronti di Sargeant.

Il classe 2000 potrebbe essere sostituito già dal prossimo GP di F1 a Monza, con i vertici della Williams che avrebbero già individuato i candidati per sostituire lo statunitense. I due principali indiziati sono Liam Lawson e Mick Schumacher. Il pilota tedesco è attualmente terzo pilota Mercedes, e quindi sarebbe una scelta logica da parte di un team satellite della casa di Stoccarda optare per Mick Schumacher.

Tuttavia sembra essere Liam Lawson il principale candidato per prendere il posto di Sargeant alla Williams da Monza sino a fine stagione (fonte Motorsport.it). Il neozelandese sarà sicuramente un pilota titolare in F1 dal 2025 come affermato da Helmut Marko, anche se l’austriaco non ha specificato se in Red Bull o in Racing Bulls… Ma la posizione di Lawson è in stand by attualmente, dato che in casa Red Bull non si sa ancora se Perez arriverà sino ad Abu Dhabi.

Dunque i vertici della Red Bull libererebbero Lawson ad una sola condizione: il neozelandese in caso di una chiamata da Milton Keynes/Faenza dovrebbe lasciare immediatamente la Williams. Ma al tempo stesso in casa Red Bull farebbe comodo far fare a Lawson un po’ di GP in F1 con un’altra scuderia, in modo tale da essere pronto nel 2025 quando Lawson appunto sarà a tutti gli effetti un pilota titolare nella famiglia Red Bull. Nelle prossime ore ci potrebbe essere già un annuncio congiunto da parte di Williams e Red Bull…

Alberto Murador

