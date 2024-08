F1 | Williams: Addio a Sargeant, in griglia Colapinto

Franco Colapinto, 21 anni, argentino, sostituirà Logan Sargeant a partire dal Gran Premio d'Italia 2024 e per tutta la rimanente parte di stagione. Il giovane è stato promosso dalla Williams Academy ed ha esperienza non solo nelle formule minori ma anche nelle vetture sport e ambito GT-endurance.

La Williams ha annunciato che Franco Colapinto, giovane talento dell’accademia e pilota di Formula 2, prenderà il posto di Logan Sargeant fino al termine della stagione 2024.

Questa decisione arriva dopo una serie di risultati deludenti da parte di Sargeant, che aveva già ricevuto la notizia della sua sostituzione nel 2025 con Carlos Sainz.

L’anticipazione della sostituzione da parte di Colapinto mette fine alla stagione di Sargeant, che ora si trova fuori dalla griglia prima del previsto.

Per Colapinto, invece, questa è un’opportunità importante per dimostrare il suo valore in Formula 1, con la speranza di guadagnarsi un posto in futuro.

Il comunicato del team:

“Il team desidera cogliere l’opportunità per ringraziare Logan Sargeant per il suo duro lavoro e il contributo dato nelle ultime due stagioni. Ha partecipato a 36 Gran Premi e, al GP degli Stati Uniti dell’anno scorso, è diventato il primo pilota americano a segnare un punto in F1 dai tempi di Michael Andretti, 30 anni prima. Logan rimarrà nella famiglia Williams e lo supporteremo affinché possa continuare la sua carriera nelle corse.”

La Williams avrà fatto la scelta giusta scegliendo un altro rookie da affiancare ad Albon?