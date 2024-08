F1 | Ufficiale: Antonelli al posto di Hamilton in Mercedes

Ora è ufficiale: sarà Andrea Kimi Antonelli a sostituire Lewis Hamilton in Mercedes a partire dal 2025. Così l'Italia tornerà ad avere un proprio pilota in F1 a distanza del 2021, quando l'ultimo italiano in griglia fu Antonio Giovinazzi.

Sarà Kimi Antonelli il pilota che sostituirà Hamilton in Mercedes a partire dalla prossima stagione. La decisione da parte dei vertici del team di Brackley era stata già presa diverse settimane fa, ma solo oggi è arrivata l’ufficialità dell’ingaggio del pilota bolognese. E non c’era posto migliore di Monza per dare l’annuncio ufficiale di Antonelli in Mercedes.

Dunque sarà l’italiano il sostituto di Hamilton, nonchè compagno di Russell per la prossima stagione. Toto Wolff già da tempo diceva di voler puntare sul classe 2006, con il manager austriaco che ha sempre creduto in Antonelli sin dalle formule minori. D’altronde Antonelli fa parte della famiglia Mercedes dal 2019, quando aveva solo dodici anni. Wolff ha sempre avuto un occhio di riguardo per l’italiano, a tal punto di essere una specie di figura paterna sportivamente parlando.

Nella giornata di ieri c’è stato il debutto ufficiale di Antonelli in un weekend di F. Il bolognese ha guidato la Mercedes di Russell nel corso delle FP1. Anche se l’esordio dell’italiano in F1 non è andato per il meglio, dato che Antonelli è andato ad impattare contro le barriere in Parabolica. Ma ci sta l’errore per un pilota che ha compiuto da poco diciotto anni, al suo esordio ufficiale in un weekend di F1! Lo stesso Toto Wolff via radio ha subito detto al bolognese di non preoccuparsi, che sono cose che possono capitare…

Poi cosa importante per l’italiano sarà il fatto di aver un’intera stagione per prendere confidenza con una vettura di F1. I vertici della Mercedes non hanno nessuna intenzione di metter pressione al loro pupillo. Bisognerà aspettare il 2026 prima di poter dare un giudizio sul giovane pilota bolognese. E così l’Italia dalla prossima stagione tornerà ad avere un italiano in F1. L’ultimo pilota italiano in F1 era stato Antonio Giovinazzi nel 2021.

Alberto Murador

