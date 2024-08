F1 | La Ferrari fa bene tra alti e bassi

È giunto il momento di fare un vero primo bilancio per la Ferrari, che in questa prima parte di campionato non è andata benissimo. Proviamo a capire perchè.

In attesa che il mondiale di F1 torni dalla pausa estiva, è giunto il momento di fare i primi bilanci della stagione. Ma come sta andando questo campionato per la Scuderia Ferrari? Beh, che dire, se si guardano le classifiche, in quella piloti Leclerc è 3° e Sainz 5°, mentre nei costruttori la scuderia è al 3° posto dietro Red Bull (niente di nuovo) e McLaren. Il tanto atteso, ma più che altro sognato, “Miracolo Vasseur” non è avvenuto.

La macchina, fino al GP del Canada si è comporta molto bene, permettendo ai piloti di taglaire sempre il traguardo in Top 5, conquistando vari podi e 2 vittorie. Dal momento in cui il cavallino è approdato in nord america qualcosa non ha più funzionato. Non è stato un problema legato solamente ai tracciati che sono seguiti, o agli aggiornamenti sbagliati, o quanto meno che non hanno funzionato come dovevano. È come se qualcosa non andasse più, come se il gruppo non riuscisse più a lavorare bene.

La causa di questo squilibrio potrebbe essere stato l’addio di Cardile, che ha deciso di andare in Aston Martin, dove farà compagnia a Newey, che di venire in Italia non ne vuole proprio sapere. Si vocifera che il mega ingegnere inglese voleva arrecare a sè dei poteri che spettano a Fred, e che questo si sia opposto. Solo la storia ci saprà dire chi ha fatto la scelta migliore tra Ferrari e Aston. Sicuramente Newey è un genio nel suo campo, non per nulla è l’ingegnere che ha vinto di più in F1, ma non dimentichiamoci che alcuni suoi progetti sono stati dei grandi flop, com’è normale che sia. La perfezione è già difficile da raggiungere, figuriamoci mantenerla.

Alla fine dei conti, con o senza Newey, il gruppo diretto da Vasseur sta lavorando bene. Gli ingegneri del cavallino, finalmente, sono riusciti a risolvere alcuni problemi cronici, che la scuderia si portava dietro da anni. Uno tra tutti l’usura delle gomme, che condizionava pesantemente le prestazioni delle monoposto. Ma i miglioramenti si sono visti anche nel passo gara, anche se si è perso qualcosa sul giro secco, e sulla strateggia. Attenzione, questo non vuol dire che va tutto bene, perchè McLaren e Mercedes hanno trovato il filone d’oro da seguire, che li sta ampiamente ripagando. È necessario che anche Ferrari trovi il filone giusto, perchè il campionato potrebbe riservarci delle grandi sorprese.