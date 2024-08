F1 | Olanda: Norris vince a casa di Verstappen! A podio Leclerc

Lando Norris vince il gran premio d’Olanda. Il britannico, dopo una partenza ancora poco brillante, è riuscito a dominare la gara in casa del rivale Max Verstappen. L’olandese porta a casa il massimo possibile con il secondo posto, termina terzo Leclerc. Il monegasco autore di una eccellente prestazione, con una vettura inferiore rispetto all’altra McLaren. Quinto posto per l’altra Ferrari di Carlos Sainz. Sottotono le due Mercedes. Grazie ai punti conquistati dalla McLaren, sono solo 30 i punti di distacco nel campionato costruttori nei confronti della Red Bull. Nel campionato piloti diminuisce a 70 il divario tra Norris e Verstappen. Nelle zone meno nobili della classifica, altri punti importanti portati a casa da Gasly e Fernando Alonso. Ancora male la Stake F1 team.

Il prossimo weekend si torna a Monza con il gran premio d’Italia. Ferrari che potrebbe contare sul nuovo pacchetto aggiornamenti che dovrebbe servire a cercare di colmare il gap con gli avversari. La prova di oggi di Leclerc è stata un prova importante sopratutto per il morale di un pilota che nell’ultimo periodo, dopo Monaco, sembrava essersi leggermente smarrito. Dall’altro lato, la prova di forza della McLaren dimostra che la scuderia papaya è ancora prima forza. Mercedes leggermente in rilento e in difficoltà, vedasi la settima e ottava posizione. In casa Red Bull, in leggera ripresa Sergio Perez. Dopo le difficoltà di inizio stagione il messicano sembra essere leggermente più vicino al compagno di squadra. La differenza in casa Red Bull, sembra ancora farla tutta il pilota.

Appuntamento dunque domenica prossima, con la speranza di vedere un pizzico di rosso anche sul podio di Monza.