F1 | Olanda: Norris il Pole a casa di Verstappen, male Ferrari

By

Terminano le qualifiche del Gran Premio dei Paesi Bassi con la conquista della pole position da parte di Lando Norris che si impone su Verstappen, secondo, e Piastri, terzo.

Sin dall’inizio risulta già piuttosto evidente che le vetture di Maranello appaiono affamate di prestazione e non agilissime del sorpassare la prima asticella del Q1. A metà della prima sessione, infatti, le due rosse si trovano nei pressi della zona di eliminazione e sono costrette ad un secondo tentativo che, per qualche secondo, le catapulta in cima alla classifica, salvo poi essere raggiunte e sorpassate da altri competitor a causa del miglioramento della pista.

Le difficoltà del team di Maranello si riflettono nel Q2 con la cocente eliminazione di Carlos Sainz che termina 11° a 0.069 secondi dalla top ten. Accompagna lo spagnolo anche Lewis Hamilton che termina soltanto dodicesimo.

A far da contraltare all’eliminazione dei due top driver, ci sono le ottime prestazioni di Albon (8°) e Gasly (10°) che raggiungono il Q3 nonostante i rispettivi compagni di scuderia non siano riusciti nemmeno a sorpassare il Q1. Buona anche la prestazione di Aston Martin che piazza entrambi i suoi piloti in Q3 con Alonso 7° e Stroll 9°.

Alla fine sarà Norris a conquistare la pole position, staccando di oltre tre decimi Verstappen. Mediocre il risultato di Piastri che sembrava avere il mezzo per chiudere una prima fila tutta McLaren ma si deve accontentare di un terzo posto per il via di domani.

Infine Russell, quarto, si impone sulla Red Bull di Perez che, pur terminando quinto, raccoglie finalmente una prestazione in qualifica sufficiente per gli standard del suo team. Termina solo sesto Leclerc che, grazie alle sue doti velocistiche, salva il salvabile alla guida di una Ferrari decisamente sotto tono.