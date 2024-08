F1 | Olanda: Ferrari risorge in gara, Leclerc a podio

La Ferrari in Olanda ottiene un podio inaspettato con Leclerc, terzo al traguardo, e con Sainz capace di rimontare sino al 5° posto dalla 10° posizione. Impensabile vedere entrambe le rosse in top-5 dopo le deludenti qualifiche del sabato. Ma in gara la Ferrari sin dai primi giri ha mostrato un passo che nessuno forse si sarebbe mai aspettato. Ed ora arriva Monza...

Il mondiale di F1 è tornato dopo la lunga pausa estiva con il GP d’Olanda sul circuito di Zandvoort, e forse dove meno ce lo si sarebbe aspettato la Ferrari dopo delle qualifiche deludenti risorge in gara. Strepitosa prova di Charles Leclerc che dopo il Belgio va nuovamente sul podio, dietro a Norris e Verstappen. Il monegasco dopo essere scattato dalla sesta posizione, è riuscito a passare al via Perez, mettendosi in scia di Russell e Piastri.

Poi grazie anche ad una buona strategia del muretto box della rossa, Leclerc è riuscito a sopravanzare con un undercut sia Russell che Piastri, ritrovandosi così terzo. In seguito Charles è stato molto bravo nel tener dietro sino al traguardo Piastri, dato anche la superiorità della McLaren nei confronti della Ferrari. L’australiano della McLaren ha provato in tutti i modi ad avvicinarsi al ferrarista, anche sfruttando il DRS. Ma alla fine Piastri ha dovuto alzare bandiera bianca.

Un podio impensabile per il Cavallino guardando al sabato, dove la migliore delle rosse con Leclerc (6° in qualifica) pagava 0″9 dal poleman Norris. Ma in gara come passo la SF-24 ha saputo reggere bene il confronto, soprattutto con Leclerc. In larghi tratti della gara sia Leclerc che Sainz con la gomma dura hanno dimostrato di aver un buon ritmo. Di certo non ai livelli della McLaren (Norris gpv del GP all’ultimo giro), ma sicuramente con un passo gara superiore a quello Mercedes, ed alla pari di quello della Red Bull.

Ma non solo Leclerc ha fatto un’ottima gara, anche Sainz è riuscito a risalire dalla 10° alla 5° posizione. Lo spagnolo è stato autore di numerosi sorpassi in pista (molto bello quello su Perez), e con uno stint finale davvero molto performante. Sainz continua a portare punti pesanti per la Ferrari, soprattutto in ottica costruttori. Ma la SF-24 continua a restare un mistero, si accende di colpo in gara e continua a deludere in qualifica…

Ed ora la F1 tornerà subito in pista a Monza per il GP d’Italia, lì dove la Ferrari “giocherà” in casa davanti ai propri tifosi. Ed il team di Maranello per la corsa di casa dovrebbe portare degli aggiornamenti, sperando che possano far progredire le prestazioni della SF-24. Anche perchè (sulla carta) le prossime gare dovrebbero essere favorevoli alla rossa, e quel mondiale costruttori di F1 non è poi così un’utopia. Il distacco dalla Red Bull è di sole 64 lunghezze, e con ancora 9 GP da disputare tutto è ancora possibile! Ma ahimè per la Ferrari c’è una McLaren che è nettamente fuori portata per tutti al momento. Ma mai dire mai in F1, tutto può ancora accadere…

Alberto Murador

