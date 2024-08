F1 | Monza: tanto degrado gomme nelle libere, Antonelli sbatte

Cinque piloti in poco più di un decimo, quindici in un secondo. Questo è il responso della seconda sessione di prove libere conclusesi poco fa a Monza, nella prima giornata del weekend.

Asfalto totalmente nuovo, auto a bassissimo carico, tante prove da fare. E il risultato è già un tempo migliore di circa sette decimi rispetto alla pole della passata stagione. Pista in generale difficile da interpretare per le novità che, tutte insieme, hanno rappresentato un importante cambiamento rispetto al passato.

Difficile dire chi sia il favorito in vista di domenica, i quatto team principali sono tutti molto vicini e tutti hanno mostrato segnali di degrado improvviso nei long-run effettuati, forse causati anche dal molto caldo (oltre 50 gradi in pista) presente oggi ma previsto anche per il resto del weekend.

Da annotare che la giornata del venerdi di Monza ha rappresentato il debutto ufficiale di Andrea Kimi Antonelli in Formula 1 con la Mercedes. Il giovane pilota emiliano, neo-diciottenne tra l’altro, nella prima sessione ha avuto l’opportunità di provare la W15 al posto di George Russell ma dopo appena cinque giri (il terzo a ritmo sostenuto), ha sbattuto in maniera anche piuttosto rovinosa e violenta alla curva Parabolica (attuale Alboreto) dopo aver perso il mezzo in fase di frenata. Brutto inizio indubbiamente, con anche la faccia di Russell che era molto eloquente dopo il botto. Avrà modo di rifarsi.

Di seguito le classifiche di entrambe le sessioni di prove libere di Monza, con Hamilton che svetta nella seconda parte e Verstappen nella prima –