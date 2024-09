F1 | Monza: pole position per Lando Norris, disastro Red Bull

By

Lando Norris conquista la pole position a Monza, davanti al compagno di squadra Oscar Piastri. Terza posizione per Russell, che beffa le due rinate Ferrari. Male invece Red Bull, settima con Verstappen e ottava con Perez

Nel rinnovato “tempio della velocità”, a conquistare la pole position ci pensa Lando Norris con il tempo di 1:19.327. Ottima prestazione per il pilota inglese che conquista la sua quinta pole, dopo l’ultima prima posizione conquistata nello scorso gran premio in Olanda.

Seconda posizione per il compagno di squadra Oscar Piastri che, soltanto per un decimo, non riesce ad ottenere la sua prima pole in carriera. McLaren che quindi conferma il suo grande stato di forma, ritrovando addirittura un’intera prima fila a Monza che mancava dal lontano 2012 con la coppia Hamilton-Button.

Terza posizione per il britannico George Russel. Il pilota della Mercedes ha rappresentato la vera e unica “freccia d’argento” del team di Brackley, riuscendo a dar continuità ai tempi ottenuti durante le libere. Sesta posizione, invece, per Lewis Hamilton.

Buona prestazione per le due Ferrari. Nonostante la quarta posizione di Sainz e la quinta di Leclerc, il “cavallino rosso” è riuscito a dar filo da torcere durante le qualifiche, approfittando di una Red Bull sottotono nel Q3. Prestazione che, almeno per il momento, approva i progressi portati per il gran premio di casa.

Disastro, invece, per il team Red Bull. Max Verstappen non riesce a contrastare il dominio di Lando e della McLaren, ottenendo soltanto la settima posizione a ben sette decimi dal tempo della pole. Stessa sorte per il compagno Perez che, a causa di un errore nel secondo tentativo del Q3, è costretto ad abortire il giro e a negare la possibilità di una scia a Max.

Chiudono la top 10 Alexander Albon e Nico Hulkenberg. Il pilota thailandese conquista un altra top 10, questa volta nei confronti del debuttante Colapinto (solo 18esimo). Buona prestazione anche per Nico Hulkenberg che chiude in decima posizione.