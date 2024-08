F1 | Mercedes-Antonelli: l’annuncio a Monza?

Antonelli in Mercedes dal 2025 in F1 sembra essere cosa fatta. L'annuncio verrà dato a Monza?

In F1 mancano due settimane prima che le monoposto tornino in pista in Olanda sul circuito di Zandvoort. E subito dopo sarà la volta di Monza per il GP d’Italia sullo storico circuito brianzolo “rimesso a nuovo”. E nel weekend della gara italiana gli occhi non saranno solo rivolti alla Ferrari: a quanto pare potrebbe esserci un annuncio importante che riguarda molto da vicino i nostri colori. La Mercedes potrebbe dare l’annuncio dell’ingaggio per il 2025 di Andrea Kimi Antonelli.

Il bolognese classe 2006 compirà 18 anni il prossimo 25 agosto, ma alle spalle vanta già numerosi successi nelle ruote scoperte. Attualmente Antonelli gareggia in F2 con il team Prema, dove sinora ha già ottenuto due successi. Ma il giovane italiano sembra essere già pronto per il suo arrivo in F1, una sorta di predestinato insomma.

Antonelli in questi anni è cresciuto sportivamente parlando sotto l’ala protettiva di Toto Wolff, team principal della Mercedes in F1. Il bolognese fa parte da diversi anni del programma giovani piloti della casa di Stoccarda, quindi la scelta di promuovere Antonelli al posto di Hamilton (destinazione Maranello) appare come la cosa più logica…

Ma ad aver convinto i vertici della Mercedes sembrano essere stati i test effettuati dall’italiano con le monoposto Mercedes di F1 delle precedenti stagioni in diversi circuiti. Indiscrezioni hanno parlato di una semplicità da parte di Antonelli nel sapersi adattare ad una monoposto di F1. Con tempi sul giro molto molto veloci a quanto pare. Addirittura più veloci di Russell! Questo ovviamente solo gli uomini Mercedes possono confermarlo o smentire…

Inizialmente si pensava ad una stagione di “apprendistato” in Williams per Antonelli nel 2025. Ma l’annuncio dell’ingaggio di Sainz da parte della scuderia inglese, e con il rinnovo pluriennale di Albon ha di fatto chiuso le porte al bolognese in Williams. E sfumato il sogno Verstappen, è chiaro che ora la Mercedes punterà tutto su Antonelli. E soprattutto, cosa importante, al suo primo anno in F1 il bolognese non dovrà dimostrare nulla, anzi, avrà modo di crescere senza nessun tipo di pressione. Meglio di così… Ora non resta che aspettare il weekend brianzolo per vedere se verrà dato questo annuncio importante. Per Kimi, ma anche per il nostro motorsport, a corto di talenti sino a qualche anno fa. Ora tra F2 e le altre categorie minori qualcosa si inizia a muovere…

Alberto Murador

