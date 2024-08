F1 | In Olanda riparte la caccia a Verstappen ed alla Red Bull

La F1 tornerà in pista questo weekend in Olanda dopo la pausa estiva di ben quattro settimane. Ovviamente a Zandvoort il pubblico sarà tutto per l’idolo locale Verstappen, ed è chiaro che l’olandese in casa partirà da favorito. Ma con una Red Bull che non è più la miglior monoposto del lotto, Verstappen dovrà dare tutto se stesso per non deludere i suoi tifosi.

La McLaren con una vettura superiore alla concorrenza, potrà riprendere la “caccia” nei confronti del binomio Verstappen-Red Bull. Sia nel mondiale piloti che in quello costruttori. Ma nel team di Woking servirà avere un Norris al 100% della forma, con l’inglese che non potrà più permettersi altre partenze sottotono. Il mondiale piloti di F1 con ancora 10 GP da svolgere è tutt’altro che concluso, dato che 78 punti si possono recuperare se si ha la vettura più veloce del lotto.

Ma in casa McLaren oltre ad aver un Norris in piena forma, servirà avere un Oscar Piastri capace di mettersi subito al servizio della scuderia. In pratica l’australiano dovrà far da scudiero a Norris da Zandvoort in avanti se la squadra di Woking vuole tentare il recupero nei confronti di Verstappen. In pratica episodi come quelli visti in Ungheria dove il muretto McLaren ha chiesto a Norris di cedere la posizione a Piastri non dovranno più ripetersi… Chissà se a fine stagione quei 7 punti di differenza non faranno da ago della bilancia in casa McLaren!

Mentre in casa Red Bull al tempo stesso dovranno aver tutto il supporto necessario da parte del confermato Sergio Perez. Horner & Marko hanno riposto nuovamente fiducia al messicano. “Checo” saprà ripagare la fiducia ripostagli dai vertici del team anglo-austriaco? Non solo per il mondiale piloti, ma soprattutto per il mondiale costruttori che sembra essere quello più a rischio in casa Red Bull. Soprattutto se si corre con il solo Verstappen…

Senza poi dimenticarci di Ferrari e Mercedes: le due scuderie potrebbero inserirsi nella lotta tra Red Bull e McLaren, sottraendo punti preziosi a Red Bull o McLaren. O se preferite a Verstappen o a Norris. A Zandvoort sulla carta dovrebbe essere una pista più adatta alla Mercedes, mentre a Monza dovrebbe andar meglio la Ferrari.

Per un motivo o per l’altro l’ultimo appuntamento di Spa ha mostrato che in F1 sembrano esserci ben quattro scuderie molto vicino tra loro. Con i primi 6 piloti in meno di 20″! Dunque ogni dettaglio potrà essere determinante nella lotta per i titoli. Un mondiale che (al momento) sembra essere tutt’altro che deciso!

Alberto Murador

