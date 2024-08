F1 | Historic Minardi Day 2024: Imola apre alla passione

Al via, domani, 24 agosto, l'ottava edizione dell'Historic Minardi Day, una kermesse diventata ormai tradizione del motorsport del nostro paese. L'autodromo di Imola apre alla passione per un weekend che si annuncia essere memorabile.

L’ Historic Minardi Day 2024, giunto alla sua ottava edizione, si prepara a celebrare ancora una volta non solo l’eredità lasciata dalle gesta di Gian Carlo Minardi e dei suoi team nei tanti anni di attività ma tutto il motorsport italiano in un evento che è ormai diventato una tradizione storica per il nostro paese. Questo weekend, 24 al 25 agosto 2024, il circuito di Imola si trasformerà in un palcoscenico di emozioni, competizioni e celebrazioni, richiamando appassionati da ogni parte d’Italia e oltre.

Un evento imperdibile

Il Minardi Day è molto più di una semplice manifestazione automobilistica; è un tributo alla storia della scuderia Minardi e al suo fondatore, Gian Carlo Minardi. Con un programma ricco di attività, il weekend offre un mix di gare, presentazioni di libri, incontri con piloti e sessioni di autografi, rendendo l’evento un must per tutti gli amanti delle corse.

Programma del weekend

Il programma del Minardi Day è fittissimo e include:

– Sabato 24 agosto: Apertura del paddock e una serie di sessioni in pista che spaziano dalle auto stradali ai prototipi e alle storiche GT. Non mancheranno le emozionanti gare di Formula Junior, Formula Italia, e le classiche F1 e F2.

– Domenica 25 agosto: La giornata sarà caratterizzata da presentazioni di libri dedicati al mondo del motorsport, tra cui opere su Ayrton Senna e la Ferrari, oltre a un incontro con Gian Carlo Minardi e la premiazione del XIX Premio Alboreto.

In basso troverete il link al file pdf ufficiale del programma.

Attività speciali

Uno dei momenti salienti sarà la Pitwalk, dove i fan avranno l’opportunità di avvicinarsi ai piloti e alle vetture, rendendo l’esperienza ancora più interattiva e coinvolgente. La parata delle auto classiche e le premiazioni sul podio chiuderanno in bellezza un weekend ricco di adrenalina.

Un’occasione per celebrare la passione

Il Minardi Day non è solo un evento per gli appassionati di motorsport, ma anche un’occasione per celebrare la cultura automobilistica italiana. La presenza di storiche vetture e l’opportunità di incontrare leggende del settore rendono questa manifestazione unica nel suo genere.

L’entusiasmo è palpabile, e i preparativi sono in pieno svolgimento per garantire un’esperienza indimenticabile a tutti i partecipanti. Con un programma così variegato e coinvolgente, il Minardi Day 2024 si conferma come un appuntamento imperdibile nel calendario del motorsport italiano. Non resta che prepararsi a vivere un weekend di pura passione e velocità!

Qui in allegato il programma ufficiale del weekend di Imola:

HMD 2024 Programma_weekend_Pista_Conferenze