F1 | Ferrari: Newey era “sicuro” ma il nuovo DT sarà Diego Tondi

Nell’attesa del ritorno in pista delle monoposto e dei piloti, a far notizia sono gli annunci ufficiali, o non, delle varie scuderie, che stanno sconvolgendo le carte in tavola. La notizia principale di queste settimane è stata l’arrivo di Adrian Newey in Aston Martin. In realtà l’annnuncio ufficale non c’è, si dice per motivi legali, ma arriverà a Settembre. Dopo mesi di speculazioni, con l’ingegnere inglese che ogni giorno era dato vicino ad una scuderia piuttosto che ad un altra, finalmente il “povero” Adrian può stare sereno. Si, si sposterà, ma solamente di qualche chilometro, quelli che separano la sede di Red Bull da quella di Aston Martin.

Di venire nel bel paese Newey non ne vuole proprio sapere. A differenza di quanto abbiano voluto far credere i vari organi di stampa o le tv del nostro territorio, alimentando quelle che si sono rivelate alla fine solo delle favolette (le ennesime), forse il suo arrivo avrebbe sconvolto eccessivamente gli equilibri ritrovati da qualche anno a Maranello. Sicuramente, la volontà di avere poteri di veto su decisioni di competenza quasi esclusiva del Team principal, non avrebbero favorito l’armonia del gruppo. Fred è un brav’uomo, che sa chi e cosa gli serve per lavorare bene. Pertanto l’arrivo di Newey in Ferrari, a qualunque costo, è naufragato proprio a causa di un costo eccessivo.

Altro annuncio “costoso” per la scuderia di Maranello è stato quello dell’addio di Enrico Cardile, che si è dimesso per andare anche lui all’Aston Martin. Si dice che tra l’ingegnere Italiano e Adrian corra buon sangue, e che Lawrence Stroll abbia ricevuto il parere favorevole di Newey prima della conclusione del contratto con Cardile. Ma per un ingegnere che va, c’è nè uno che viene, o per essere precisi che sale.

Stiamo parlando di Diego Tondi, che da responsabbile dello sviluppo aereodinamico è diventato responsabbile dell’intero settore aereodinamico. La sua è una nomina alquanto strana, o se vogliamo inusuale. Di questo argomento ne avevamo parlato nelle precedenti puntate di Pit Talk, anzi, il nostro network è stato tra i primi a paventare l’ipotesi della promozione del valido tecnico di Maranello. Sulla bravura e le qualità dell’Ingegnere italiano nulla da dire, ma a fare notizia, più della notizia stessa, è stato il modo in cui essa è stata rivelata. Non c’è stato alcun comunicato ufficiale da parte della scuderia, come avviene solitamente, ma lo stesso Tondi ha annunciato questa novità sul suo profilo Linkedin.

Tondi al posto di Newey sarà la scelta giusta? Sicuramente i costi e le pretese dell’italiano non sono paragonabbili a quelle avanzate dall’inglese. A Maranello c’è bisogno di un ingengere che conosca la Ferrari e i suoi problemi, e che riesca a risolverli. Vasseur ha fiducia in Diego Tondi. Speriamo che venga ripagata.