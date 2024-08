F1 | Entusisamo e record di presenze al Minardi Day 2024 a Imola

L'ottava edizione dell'Historic Minardi Day si è rivelata un evento straordinario, attirando oltre 17.000 appassionati nel suggestivo scenario dell'Autodromo di Imola. Questo weekend ha celebrato non solo la storia della Formula 1, ma anche la passione per il motorsport, con la partecipazione di oltre 560 vetture storiche, tra cui ben 36 Formula 1. L'entusiasmo di Gian Carlo Minardi e la presenza di volti noti del settore hanno reso questa manifestazione un appuntamento imperdibile, confermando il suo status di riferimento nel panorama automobilistico nazionale.

L’ottava edizione dell’Historic Minardi Day, tenutasi all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, ha registrato un incredibile successo, con oltre 17.000 partecipanti nei due giorni dell’evento. Questo appuntamento si è confermato come un punto di riferimento per gli appassionati di motorsport, richiamando un vasto pubblico che ha riempito paddock, box e terrazze, celebrando quasi 50 anni di storia della Formula 1 e del motorsport in generale.

L’evento ha visto la presenza di oltre 560 vetture storiche, di cui 36 erano Formula 1, rendendo omaggio a modelli iconici che hanno segnato la storia delle corse. Tra le vetture esposte, si possono citare la Embassy Hill GH2 del 1975, le Williams FW33 del 2011, e molte altre, tra cui Ferrari, McLaren e Tyrrell. Le sessioni in pista hanno visto alternarsi monoposto storiche e moderne, con una partecipazione di piloti di spicco che hanno animato le giornate con le loro performance.

Gian Carlo Minardi, fondatore della Minardi e figura centrale dell’evento, ha espresso la sua gioia per il successo dell’edizione di quest’anno. In un’intervista, ha dichiarato:

“Questa edizione dell’Historic Minardi Day ha superato ogni aspettativa… Mi ha fatto estremamente piacere vedere appassionate anche le nuove generazioni, perché sono stati tanti i giovani presenti che hanno curiosato nei box e ammirato le tante vetture che hanno scritto la storia del motorsport.”

Minardi ha anche sottolineato l’importanza dell’evento per l’economia locale, evidenziando come le strutture ricettive abbiano beneficiato di un “tutto esaurito” a Imola e nel circondario. Ha ringraziato il supporto dell’amministrazione comunale e dei vari partner, esprimendo la sua determinazione a lavorare già per l’edizione del 2025.

L’evento ha offerto anche momenti emozionanti, come la consegna del 3° Memorial “Nando Minardi” a Frits Vaan Eerd, un noto collezionista di vetture Minardi nonchè pilota, negli anni precedenti, di WEC e IMSA con la Dallara LMP2 del suo team tutto olandese.

Inoltre, il paddock è stato arricchito da attività interattive, come la realtà aumentata e la proiezione della docu-serie dedicata a Roland Ratzenberger. La manifestazione si è conclusa con il Raduno Terre di Romagna, un evento che ha visto 123 vetture storiche percorrere le campagne romagnole, celebrando la passione per il motorsport e il territorio. In sintesi, l’ottava edizione dell’Historic Minardi Day ha non solo celebrato la storia della Formula 1, ma ha anche creato un’importante connessione tra le generazioni di appassionati, promettendo un futuro luminoso per questo evento che continua a crescere ed a entusiasmare.