F1 | Alpine e Briatore promuovono Jack Doohan per il 2025

Flavio Briatore, storico manager di Formula 1 e artefice dei titoli mondiali vinti da Benetton e Renault, è stato fortemente voluto dal CEO di Renault Luca De Meo per ricoprire un ruolo di consulenza in Alpine già da qualche settimana. Senza dubbio avrà dato il suo benestare per quello che stamattina è stato l’annuncio che ha completato la line-up dei piloti del team francese per il 2025: Jack Doohan, debuttante e frutto del vivaio academy del gruppo, affiancherà dunque Pierre Gasly.

Il giovane australiano, figlio del leggendario motociclista Mick Doohan, ha impressionato nelle categorie inferiori, vincendo 6 gare in Formula 2 nel 2023 e dimostrando ottime doti di guida. Doohan diventerà il primo pilota a passare dall’Academy Alpine a un sedile da titolare, in una line-up bilanciata con un pilota esperto e vincitore di gran premi come Pierre Gasly.

Alpine punta a un futuro radioso in Formula 1 anche se il presente oggi è di tutt’altro colore. Il team francese vuole sfruttare l’esperienza di Briatore per riportare il team ai fasti di un tempo e la freschezza di Doohan per avere un pilota veloce e motivato. L’obiettivo è quello di lottare stabilmente per le posizioni che contano e magari regalare un altro titolo mondiale a Enstone, come ai tempi di Alonso.

Certo, i piloti forse sono l’ultimo dei problemi dei francesi in questo momento. La questione di cui abbiamo parlato anche su queste colonne in merito al cambio di fornitura di motori e l’ipotesi di diventare addirittura clienti Mercedes, fanno molto pensare.