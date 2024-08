F1 | Alpine, a breve l’annuncio di Jack Doohan?

In casa Alpine sembra essere questione di giorni l'annuncio della promozione di Jack Doohan come pilota titolare al fianco del confermato Pierre Gasly nel 2025.

In F1 tutto tace, con i motori spenti prima della ripresa del mondiale a fine agosto in Olanda. Ma forse in casa Alpine presto potrebbe arrivare l’annuncio del secondo pilota, ovvero del compagno di Pierre Gasly per il 2025. E con molta probabilità sarà Jack Doohan ad essere promosso pilota titolare per la prossima stagione in casa Alpine.

Nel team di Enstone è tempo di scelte in F1 in questo ultimo periodo, con Briatore che sta spingendo per un rinnovo a livello d’organico all’interno della scuderia anglo-francese. Solo qualche giorno fa nel team di Enstone è stato annunciato il nuovo team principal. Ma il rinnovamento del team passa non solo sul fronte dei tecnici, ma anche sul fronte dei piloti. Dopo l’addio di Ocon a fine stagione (non senza polemiche), sono iniziati a circolare i nomi di Jack Doohan e Mick Schumacher per la sostituzione del francese partente da Enstone.

Ma per il figlio del grande Michael le porte sembrano essersi chiuse, dato che Mick oltre a proseguire nel mondiale WEC sempre con Alpine, potrebbe restare terzo pilota Mercedes anche nel 2025. Mentre Doohan classe 2003, ha le carte in regola per essere promosso pilota titolare in Alpine. Considerando che l’australiano è entrato a far parte dell’Alpine Academy nel 2022, e quindi la promozione di Doohan è la scelta più logica da prendere per la scuderia di Enstone.

Inoltre il classe 2003 ha già avuto modo di guidare nel corso delle libere per l’Alpine quest’anno in Canada ed in Gran Bretagna, senza commettere nessun errore e con tempi di assoluto rispetto. Poi con l’annuncio di Sainz in Williams per la prossima stagione, l’Alpine si ritrova per forza di cose nel dover optare per un pilota interno. L’offerta fatta per lo spagnolo non è stata accettata dall’entourage di Sainz, preferendo per il madrileno la casa di Grove.

Tuttavia per il posto in Alpine ci sarebbero altri piloti presenti in F1 disponibili. Su tutti i due attuali piloti della Sauber Bottas e Zhou. Oppure anche Magnussen. Anche se il futuro del danese pare essere lontano dalla F1. Ma a quanto sembra è solo una questione di giorni; o al massimo di qualche settimana prima che i vertici Alpine annuncino Doohan al fianco di Gasly dal 2025.

Alberto Murador

