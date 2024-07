F1 | Sprint Race: confermate sei gare nel 2025

Liberty Media ha annunciato che le Sprint Race saranno sei anche nel 2025. Le Sprint si terranno in Cina, Miami, Belgio, Austin, Brasile ed in Qatar.

In F1 sono state confermate sei Sprint Race anche nel 2025. Liberty Media ha annunciato nella giornata di ieri che anche nella prossima stagione ci saranno le Sprint del sabato all’interno dei weekend di gara. Il numero resta a sei, contrariamente a quanto si era ipotizzato nei mesi scorsi. C’era la possibilità di aumentare il numero delle Sprint nel corso della stagione 2025 di F1.

Ma fortunatamente (per i veri amanti di questo sport) il numero è rimasto invariato. Le Sprint Race si correranno in Cina, Miami, Belgio, Austin, Brasile ed in Qatar. L’unica modifica riguarda la Sprint che si correrà in Europa. Fuori il Red Bull Ring, ritorna la corsa breve sul tracciato di Spa Francorchamps.

Liberty Media parla di un gran successo a livello mediatico riguardo il format delle Sprint Race. Ma la realtà è un’altra: le qualifiche riescono tuttora ad offrire un maggiore spettacolo, soprattutto se si considera che i piloti sono obbligati a spingere sempre al limite. Mentre nelle Sprint Race i piloti devono stare attenti a non “sciupare” troppo le monoposto in vista della gara tradizionale della domenica.

E quindi è logico che le Sprint Race rappresentano più un fenomeno “social” che altro. Mentre nelle qualifiche oltre che nel vedere il talento puro dei piloti nel giro secco, si vede anche la reale competitività di ogni singola monoposto di F1. La speranza è quella che Liberty Media possa tornare indietro sui suoi passi, eliminando la farsa di queste Sprint Race. Non è solo una modesta opinione del sottoscritto, ma anche diversi piloti (Verstappen in primis) hanno mostrato pareri discordanti su queste corse brevi… La vera F1 è tutt’altra cosa! Ricordiamoglielo soprattutto ai nuovi fan di questo sport!

