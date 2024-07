F1 | Silverstone: Russell in pole, Mercedes batte McLaren!

F1 - Russell conquista la terza pole in carriera per una prima fila tutta Mercedes. Battuta McLaren, disastro per Leclerc e Perez.

Una qualifica molto tesa a Silverstone, con un Q1 condizionato dalla pioggia, e tanti colpi di scena. Red Bull e McLaren confermano la superiorità su questo circuito, mentre la Ferrari continua a soffrire, specialmente con Leclerc. Clamorosa doppietta Mercedes, con Russell davanti a tutti e dietro Sir Lewis Hamilton.

Perez non si smentisce, negativamente parlando, la mette in ghiaia per un errore durante un giro di riscaldamento a causa della pista umida. Fuori in Q1, partirà 19°. Verstappen, a causa di un lungo in ghiaia, ha dovuto combattere con diversi danni al fondo, chiude quarto. La McLaren, dopo la superiorità nelle FP1 e 2, non riesce ad imporsi nel corso di queste qualifiche. Tre piloti britannici davanti a tutti a Silverstone, non accadeva dal 1968 in Sudafrica.

Molto male la Ferrari che continua il trend negativo, con un Leclerc irriconoscibile in qualifica in questa stagione. Commette un errore nel T2 che lo condanna all’esclusione in Q2, partirà 11°. Sainz meglio, ma non troppo, in Q3 finisce dietro una Haas, sicuramente risultati ben lontani da quelli che ci si aspettava dopo gli aggiornamenti. In generale tanti errori da parte dei piloti, Verstappen, Leclerc, Norris, alcuni dei nomi che hanno sofferto la montagna russa di queste qualifiche.

Si prospetta una gara molto interessante, con una pioggia in agguato e con le monoposto molto vicine tra loro ed un Verstappen chiamato a rimontare.