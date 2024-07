F1 | Perez confermato in Red Bull, ma sino a quando?

La Red Bull conferma la fiducia a Sergio Perez dopo le numerose indiscrezioni che davano uscente da Milton Keynes il messicano dopo Spa. Manca ancora l'ufficialità, ma per ora "Checo" è salvo. Ricciardo dovrà attendere per il momento...

In F1 è iniziata la consueta pausa estiva dopo il GP del Belgio, ed a tenere in fibrillazione il paddock c’era la decisione dei vertici Red Bull riguardo il futuro di Perez. Contro ogni previsione della vigilia, i vertici di Milton Keynes hanno confermato il messicano per i prossimi GP. Dopo la pausa estiva sarà ancora Perez come team-mate di Verstappen in Red Bull. In realtà la decisione presa non sorprende più di tanto, considerando i munifici sponsor che “Checo” porta ogni stagione nelle casse della Red Bull… Milioni di euro che fanno comodo anche ad un team pluricampione del mondo di F1!

Poi nonostante tutto, Perez è un compagno perfetto per Verstappen, fa da scudiero all’olandese, ma soprattutto “Checo” non potrà mai mettere i bastoni tra le ruote al tre volte campione del mondo di F1. L’unica cosa a sfavore del team anglo-austriaco è che allo stato attuale delle cose Perez non riesce a garantire i punti necessari alla Red Bull per il mondiale costruttori. In pratica la Red Bull è come se corresse con un’auto sola.

Anche domenica scorsa a Spa Francorchamps Perez partito dalla prima fila, non è riuscito a capitalizzare il tutto in gara, non andando oltre l’ottavo posto. Poi settimo per la squalifica di Russell. Horner parla di ulteriore fiducia al messicano, che al rientro dalla pausa estiva arriveranno piste “amiche” per Perez.

Sia chiaro, manca ancora l’ufficialità e/o un comunicato stampa da parte della Red Bull.. però sembra cosa fatta a quanto pare la permanenza di Perez a Milton Keynes. Si, ma per quanti GP ancora? Olanda ed Italia potrebbero essere davvero le ultime gare per “Checo”? Oppure aspettare il GP di casa in Messico prima che la Red Bull possa appiedare Perez? Domande alle quali non ci sono risposte al momento.

Ma una cosa è certa: i piani di Ricciardo per ora devono essere rimandati. L’australiano in Red Bull era cosa fatta praticamente, con la conseguente promozione di Lawson al posto di Ricciardo alla Racing Bulls.

Alberto Murador

Follow @albertomurador