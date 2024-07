F1 | Belgio : Russell squalificato! Hamilton eredita la vittoria

A poche ore dalla conclusione del Gran Premio del Belgio è giunta la notizia della squalifica di George Russell, autore di un finale di gara entusiasmante che lo ha visto tagliare il traguardo per primo.

Tuttavia, al termine dell’evento, la sua vettura è stata esaminata dai delegati tecnici della FIA che hanno segnalato come “la vettura non è stata drenata interamente secondo la procedura di drenaggio sottoscritta dai team nei loro documenti di legalità secondo quanto espresso l’articolo 6.5.2. del TR”. In altre parole, questo evidenzia come nella Mercedes del britannico vi fosse ancora del carburante, per la precisione 2.8 litri, al momento della pesa a secco.

La presenza di questo eccesso di benzina ha permesso, in un primo momento, alla macchina di Russell di rientrare all’interno del peso minimo previsto di 798Kg. Tuttavia, una volta rimossi i litri in eccesso il peso del mezzo è sceso a 796.5Kg, ovvero 1,5Kg sottopeso rispetto a quanto indicato dal regolamento.

Tali prove, portate alla disamina degli steward, hanno portato alla squalifica di George Russell e alla conseguente promozione a vincitore di Hamilton, affiancato sul nuovo podio da Piastri (2°) e Leclerc (3°).